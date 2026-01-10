Suscríbete
Hijo de Chayanne sorprende a sus fans al revelar que tiene novia

Lorenzo Figueroa, quien participa en Exatlón, ha mandado misteriosos mensajes cada vez que gana

Enero 10, 2026 • 
Alejandro Flores
lorenzo figueroa.jpg

Lorenzo Figueroa va rumbo a la final

Instagram

Lorenzo Valentino Figueroa ha sido un estuche de monerías y de triunfos en Exatlón Estados Unidos.

El reality show producido por Telemundo va por su segundo mes de competencia y Figueroa, hijo nada menos que de Chayanne, es uno de los favoritos para ganar la competencia.
Lorenzo es parte del equipo de los azules y desde las primeras semanas sus triunfos los ha llevado ha quedarse en la parte más cómoda de la villa.
Sus festejos se han convertido también en parte del encanto que los televidentes sienten por este joven emprendedor que desde hace dos años fundó su empresa Stamos Bien, que confecciona ropa con un sentido social y urbano.
Figueroa suele gritar, brincar y dirigirse a la cámara cuando festeja sus triunfos.
Así lo hizo, por ejemplo, la última semana de 2025, cuando su buen tino llevó a los azules a ganar una competencia de aros.

"¡Saludos a mi familia! No podré estar con ustedes en Año Nuevo”, gritó el hijo de Chayanne en su festejo.

Pero las dedicatorias de la semana más reciente ha sumado un miembro más.

“Para mi novia, para la familia”, dijo frente a la cámara en el más reciente de sus festejos.

La misteriosa novia del hijo de Chayanne

Lorenzo Valentino Figueroa lleva una vida discreta y alejada de los reflectores que tanto persiguen a su famoso padre. En su cuenta de Instagram suele compartir fotos de sus viajes y aventuras con su hermana Isadora, con quien va a festivales y conciertos.
TE RECOMENDAMOS LEER: Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón

No hay, sin embargo, pistas sobre la novia a la que le dedica sus triunfos en Exatlón.
La última de las relaciones románticas que se le conoció fue con Lexi Rae, una piloto de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Fueron novios en 2022 y publicaron varias fotos en las que aparecían juntos y felices disfrutando de la playa.
Meses después, sin embargo, ambos borraron esas publicaciones, se separaron y siguieron con su vida.

lorenzofigueroa.png

Los fans de Lorenzo se dicen descorazonados

Instagram

Por eso los fans de Lorenzo y de su papá Chayanne se han mostrado desconcertados por los festejos.

“Le quiero mandar saludos a mi novia, a mi familia, a todos mis amigos de Puerto Rico”, dice en otro video publicado en su cuenta oficial la semana pasada.

Lorenzo Figueroa Exatlón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
