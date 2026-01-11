De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina

Yuls se llamaba el fantasmita al que solamente podía ver Daniela Luján en la telenovela “El Diario de Daniela”.

Ese personaje fantasmagórico era interpretado por un niño de apenas 8 años pero que ya tenía una vasta experiencia en televisión.

Sin embargo, despareció pronto del medio del espectáculo y desde hace 25 años se enfocó en otro sueño: ser médico cirujano.

¿Quién era Yuls, el fantasmita de “El diario de Daniela”?

Dentro de la trama de la telenovela, Yuls era un niño que murió quemado en el Teatro Principal y se convirtió en un lindo fantasmita al que solo puede ver Daniela.

La identidad del actor detrás de este personaje se mantuvo en secreto hasta casi el final del melodrama, cuando el niño actor que lo interpretaba le dio una entrevista a TVyNovelas.

Se supo entonces que a Yuls lo encarnaba un niño de 8 años llamado Gabriel Isaac Castro Enríquez, que cursaba el segundo año de primaria con 9 y 10 de promedio.



Se supo también que era hijo único por lo que dijo en aquella entrevista, “luego no tengo con quién jugar, me aburro y solo veo la televisión o juego Nintendo.

“También estudio y tomó clases de taekwondo donde soy cinta amarilla de francés y de barro”.

Gabriel Isaac actuó también en las telenovelas “Mi amada enemiga” y “Ángela”, donde fue uno de los alumnos de la protagonista Angélica Rivera. Fue uno de los chavilocos de Tatiana y participó en algunos programas de ¿Qué nos pasa?

Con el paso de los años, sin embargo, prefirió la medicina. Hace 9 años se graduó de la Universidad Anáhuac y desde entonces ejerce primero como médico residente y luego como cirujano especializado.

Eventualmente publica fotos de su trabajo: con laparoscopias o cirugías del corazón.

Isaac ahora es médico cirujano especializado Instagram

Algunos fans y amigos de la infancia le escriben para pedirle que comparta expriencia de su pasado como niño estrella pero él no lo ha hecho hasta ahora.

