Famosos

Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Ya sabemos quiénes pisarán la pista del programa Hoy.

September 26, 2025 • 
MrPepe Rivero
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes

“Las Estrellas Bailan en Hoy” inicia el lunes 7 de octubre.

(Instagram @programahoy)

Vuelve el reality del programa Hoy el próximo 13 de octubre de 2025. ‘Las estrellas bailan en Hoy’ promete sorprendernos nuevamente.

Después del éxito con ‘Hoy soy el Chef’, la productora Andrea Rodríguez vuelve a apostar por el reality de baile, y ya está destapando a las celebridades que aceptaron el reto de bailar todas las mañanas.

Aquí te estaremos informando de cada famoso que se integre a la competencia, pues la producción de ‘Hoy’ los revelará uno a uno en los próximos días.

Sin embargo, la primera pareja que ya está confirmada fue la de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas, quien en sus redes sociales ha presumido sus dotes de bailarín.

Ella dejó ‘Venga la alegria’ en junio pasado, y ahora la veremos como competidora junto a su pareja.

La actriz Michelle Rodríguez también se sumó a la competencia. Miguel Martínez, exparticipante, fue quien le entregó la invitación.

La primera en ser confirmada fue Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian. Maribel Guardia fue quien le entregó la invitación, pues le guarda cariño por ser hermana de su amado Julián Figueroa (qepd).

Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
