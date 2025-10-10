Suscríbete
Famosos

Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara

La nueva temporada integró la Inteligencia Artificial como parte de las presentaciones en pantalla para darle mayor espectacularidad

October 09, 2025 • 
Alejandro Flores
quien es la mascara (1).jpg

¿Quién es la Máscara? comienza el domingo 12 de octubre

Televisa

¿Quién es la Máscara? representa una importante innovación para la televisión en México.

El uso de la inteligencia artificial será en esta temporada una elemento sustancial para la construcción en pantalla de los personajes que concursarán en el show.
Miguel Ángel Fox, el productor explica que eso le da otra dimensión al programa.

“Todas las presentaciones están hechas con IA porque nos dimos cuenta que filmándolas nos quedábamos muy limitados a lo que tendría que ser este proyecto que es ser mágico”.

Pero no solamente los personajes fueron tocados por la IA, también el presentador Omar Chaparro y los jueces hicieron tomas que luego fueron reconstruidas con herramientas digitales.
El resultado de esa IA ya puede verse en algunos casos porque hay ciertos personajes que ya fueron presentados en sociedad y en redes sociales.

Los personajes de "¿Quién es la Máscara?” 2025

  • Bebeeee. Un borreguito que “su sueño encontró en ¿Quién es la máscara?”

  • Hieny Fer. Elegante, risueña, con estilo y diversión, así es Hieny Fer, quien dará una fiesta divertida con su risa

  • Capibara. Con un espíritu más reggaetonero, aparece este personaje que se puso de moda por la película “Flow”

  • Carro Ñero.- Un rapero de esos que tiene su flow callejero

  • Maestro Bops. Es muy romántico y le encanta la música

  • María Ovina
  • Federico García.- Un elegante mesero que sirve sueños con pasión

  • Metaliebre
  • Mini Chang
  • Monsqueeze
  • Samurai
  • Shiba Moon
  • Tony
  • Manguera
  • Nocturna
  • Sonaja, chupón y bebé
  • Tropicoco

La pista que lleva a Wendy Guevara

Uno de los promocionales de la nueva temporada de "¿Quién es la Máscara?”, que comienza este 12 de octubre, muestra algunas pistas de los concursantes de esta temporada.
El video publicado en la cuenta oficial del reality show, contiene algunos adelantos de lo que se vivirá este año con el reality show en el que los investigadores tienen que averiguar quién está detrás de La Máscara, antes de que sea eliminado en la competencia de canto y baile.
Llama la atención de uno de esos fragmentos es de una botarga con una voz peculiar y que tiene especialmente intrigados a los concursantes.
De pronto, el personaje decide darles un par de pistas:

“Soy una chica trans y soy amiga de Wendy Guevara”.

https://x.com/eslamascara/status/1976373335056674888

La pista provoca el asombro de los investigadores y será hasta la transmisión de se capítulo que sepamos la respuesta de quién es. Por lo pronto, ya hay varias apuestas entre los usuarios de redes sociales.

¿Quién Es La Máscara? omar chaparro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
