Suscríbete
Famosos

Ganó el Ariel en 2025 pero ahora pide ayuda económica pues vive en un albergue de la CDMX

En la premiación de 2025 se llevó la categoría de Revelación Actoral

Enero 10, 2026 • 
Alejandro Flores
jose alberto patiño ariel.jpg

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025

Instagram

“Gracias totales a ustedes y a la vida”, escribió´el actor José Alberto Patiño en septiembre de 2025, cuando su película “No nos moverán”, compitió por los premios Ariel.

Aquella noche, José Alberto la definió como “mágica”, pero tres meses después se enfrenta a una crisis que lo ha llevado al límite de sus fuerzas.
Su situación económica y emocional se ha deteriorado hasta el punto de que tuvo que pedir asilo en un albergue de la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra.
Abril Estela, programadora, crítica de cine y amiga del actor hizo una publicación en Instagram para pedir ayuda.

Ls éxitos de José Alberto Patiño

Alberto ganó el premio Ariel en la categoría de Revelación por su participación en “No nos moverán”.
Es egresado de la licenciatura de teatro en Bellas Artes y en Literatura Dramática por la UNAM. Durante su trayectoria como actor, también se ha desarrollado en el rol de promotor cultural ligado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT.
Cuando ganó el Ariel, hizo una publicación llena de emoción para anunciar, además, que la película volvería a exhibirse en cines comerciales.

La situación, sin embargo, ha cambiado de manera radical desde entonces. Todavía hace dos semanas hizo publicaciones en su cuenta de Instagram para mostrar su festejo de Navidad y Año Nuevo en compañía de sus amigos en calles de la Ciudad de México, especialmente en los alrededores del Ángel de la Independencia.

¿Qué pasó con José Alberto Patiño?

Ahora está en una situación vulnerable, de acuerdo con Abril Estela.

“José Alberto es un actor talentoso, ganador del Premio Ariel, cuya trayectoria habla por sí misma. Actualmente se encuentra en una situación vulnerable y requiere apoyo urgente”, escribió tanto en su cuenta como en la de Alberto.

No se dan detalles de los incidentes que lo llevaron al extremo de vivir en un albergue pero sí se explica que su crisis es económica, laboral y emocional.

“Si conoces alguna oportunidad laboral, un proyecto, un casting, o cualquier forma de colaboración, por favor háznoslo saber. Y si tienes la posibilidad de apoyar económicamente, cualquier aportación suma y hace diferencia”.

Premios Ariel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakira mhoni vidente.jpg
Famosos
Shakira tropezará otra vez con un futbolista: Mhoni Vidente predice cómo le irá en el amor
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (4).jpg
Famosos
Melancolía embarga a Yolanda Andrade en plena enfermedad y muestra fotos familiares de cuando era niña
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
ursula pratts.jpg
Famosos
La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuri (1).jpg
Famosos
Netflix rechaza a Yuri con un proyecto que ya había grabado
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
“Te juro que esa escena la tenía borrada de mi mente”
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Pareja-ataque-feminicidio.jpg
Viral
Cantante de cumbia vuelve a APUÑALAR a su esposa… ¡ya la había acuchillado cinco veces!
La mujer intentó escapar cuando lo vio que estaba a punto de volver a ser víctima.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kristal-Silva.jpg
Famosos
Conductores de ‘Venga la Alegría’ aseguran que Kristal Silva esta “INSOPORTABLE” desde ‘La Granja VIP’
La exreina de belleza fue la conductora principal del reality y ante su éxito, dicen que la fama se le subió.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cositas.jpg
Famosos
‘Cositas’ comparte video junto a hombre sin camisa y se desata ola de críticas; aclara todo “por sus niños”
Tras hacerse viral un video navideño, Alma Gómez Fuentes tuvo que afrontar las controversias.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez