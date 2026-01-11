Ganó el Ariel en 2025 pero ahora pide ayuda económica pues vive en un albergue de la CDMX

“Gracias totales a ustedes y a la vida”, escribió´el actor José Alberto Patiño en septiembre de 2025, cuando su película “No nos moverán”, compitió por los premios Ariel.

Aquella noche, José Alberto la definió como “mágica”, pero tres meses después se enfrenta a una crisis que lo ha llevado al límite de sus fuerzas.

Su situación económica y emocional se ha deteriorado hasta el punto de que tuvo que pedir asilo en un albergue de la Ciudad de México, donde actualmente se encuentra.

Abril Estela, programadora, crítica de cine y amiga del actor hizo una publicación en Instagram para pedir ayuda.

Ls éxitos de José Alberto Patiño

Alberto ganó el premio Ariel en la categoría de Revelación por su participación en “No nos moverán”.

Es egresado de la licenciatura de teatro en Bellas Artes y en Literatura Dramática por la UNAM. Durante su trayectoria como actor, también se ha desarrollado en el rol de promotor cultural ligado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT.

Cuando ganó el Ariel, hizo una publicación llena de emoción para anunciar, además, que la película volvería a exhibirse en cines comerciales.

La situación, sin embargo, ha cambiado de manera radical desde entonces. Todavía hace dos semanas hizo publicaciones en su cuenta de Instagram para mostrar su festejo de Navidad y Año Nuevo en compañía de sus amigos en calles de la Ciudad de México, especialmente en los alrededores del Ángel de la Independencia.

¿Qué pasó con José Alberto Patiño?

Ahora está en una situación vulnerable, de acuerdo con Abril Estela.

“José Alberto es un actor talentoso, ganador del Premio Ariel, cuya trayectoria habla por sí misma. Actualmente se encuentra en una situación vulnerable y requiere apoyo urgente”, escribió tanto en su cuenta como en la de Alberto.

No se dan detalles de los incidentes que lo llevaron al extremo de vivir en un albergue pero sí se explica que su crisis es económica, laboral y emocional.