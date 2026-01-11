Suscríbete
Famosos

El día que Fey le echó bronca a Adal Ramones en vivo por hacer preguntas incómodas

La cantante y el conductor vivieron tensos momentos en uno de los programas de “Otro Rollo”

Enero 10, 2026 • 
Alejandro Flores
ramones y fey.jpg

Adal Ramones y Fey

TVyNovelas e Instagram

“Sólo contesta lo que sabe de memoria”, se quejó Adal Ramones al referirse a la visita de Fey a su programa Otro Rollo.

Fue en diciembre de 1998 cuando la cantante acudió para promocionar su tercer disco “El color de tus sueños”.
Era también la época de mayor éxito para Fey, ya que ese álbum contenía “Ni tú ni nadie”, uno de sus temas con más popularidad en la radio de aquel año.

"¿No tienes preguntas más interesantes?”, le dijo Fey a Adal Ramones.

¿Por qué fue incómoda la entrevista de Fey con Adal Ramones?

La razón de la incomodidad de la cantante es que el conductor, como hacía con todos sus invitados a “Otro Rollo”, no se enfocaba en la promoción del disco, sino en una entrevista lúdica e incluso bromas y dinámicas con el resto del elenco del programa.
Y cuando Adal llegó al tema del amor, la entrevista se volvió definitivamente tensa.
En varios programas, Ramones acostumbraba también pactar ciertas rutinas con sus invitados para simular broncas, disgustos o accidentes que luego aclaraba.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

En el caso de Fey, el enfrentamiento fue real y quedó comprobado en una entrevista que se publicó en TVyNovelas con Adal Ramones.

“Yo estaba haciendo mi trabajo, haciéndole las preguntas que el público quería. Mauri (su representante) debería tomar cartas y decirle que en un programa de entrevistas no puede ir con las respuestas aprendidas de memoria”, dijo Adal.

Incluso la disquera de Fey publicó una postura sobre el incidente.

“Siempre le preguntan lo mismo (sobre romances y su vida privada) y a nosotros, como disquera, nos interesa que se difunda su trabajo”, declaró Ricardo Burgos, label mánager de Fey en ese momento.

¿Hubo reconciliación entre Fey y Adal Ramones?

Adal Ramones zanjó el tema con la declaración de que las puertas de su programa seguían abiertas. Y efectivamente, Fey volvió a “Otro Rollo” en 2002, donde la entrevista fue mucho más relajada y que duró cerca de media hora.

En realidad, esta era la segunda vez que asistía al programa, según recordó el mismo conductor.

“Nos había pasado algo similar la primera vez que la invitamos, que ella no se quiso poner una falda mexicana y el público la abucheó; pero es una gran artista”.

adal ramones fey Otro Rollo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lorenzo figueroa.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne sorprende a sus fans al revelar que tiene novia
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria felix luis martinez.jpg
Famosos
La historia oculta del origen del heredero universal de María Félix
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira mhoni vidente.jpg
Famosos
Shakira tropezará otra vez con un futbolista: Mhoni Vidente predice cómo le irá en el amor
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (4).jpg
Famosos
Melancolía embarga a Yolanda Andrade en plena enfermedad y muestra fotos familiares de cuando era niña
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
natasha-hilos-pasado.jpg
Telenovelas
Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia
Hizo su propia versión y se llevó el reconocimiento del productor.
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
“Te juro que esa escena la tenía borrada de mi mente”
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
ursula pratts.jpg
Famosos
La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa
Fue la antagonista de Lucía Méndez, Edtih González, Jacqueline Andere, Ofelia Cano, entre otras
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuri (1).jpg
Famosos
Netflix rechaza a Yuri con un proyecto que ya había grabado
Sus fans le recomiendan buscar el apoyo de ViX para sacar a la luz el material
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores