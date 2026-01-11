El día que Fey le echó bronca a Adal Ramones en vivo por hacer preguntas incómodas

“Sólo contesta lo que sabe de memoria”, se quejó Adal Ramones al referirse a la visita de Fey a su programa Otro Rollo.

Fue en diciembre de 1998 cuando la cantante acudió para promocionar su tercer disco “El color de tus sueños”.

Era también la época de mayor éxito para Fey, ya que ese álbum contenía “Ni tú ni nadie”, uno de sus temas con más popularidad en la radio de aquel año.

"¿No tienes preguntas más interesantes?”, le dijo Fey a Adal Ramones.

¿Por qué fue incómoda la entrevista de Fey con Adal Ramones?

La razón de la incomodidad de la cantante es que el conductor, como hacía con todos sus invitados a “Otro Rollo”, no se enfocaba en la promoción del disco, sino en una entrevista lúdica e incluso bromas y dinámicas con el resto del elenco del programa.

Y cuando Adal llegó al tema del amor, la entrevista se volvió definitivamente tensa.

En varios programas, Ramones acostumbraba también pactar ciertas rutinas con sus invitados para simular broncas, disgustos o accidentes que luego aclaraba.

En el caso de Fey, el enfrentamiento fue real y quedó comprobado en una entrevista que se publicó en TVyNovelas con Adal Ramones.

“Yo estaba haciendo mi trabajo, haciéndole las preguntas que el público quería. Mauri (su representante) debería tomar cartas y decirle que en un programa de entrevistas no puede ir con las respuestas aprendidas de memoria”, dijo Adal.

Incluso la disquera de Fey publicó una postura sobre el incidente.

“Siempre le preguntan lo mismo (sobre romances y su vida privada) y a nosotros, como disquera, nos interesa que se difunda su trabajo”, declaró Ricardo Burgos, label mánager de Fey en ese momento.

¿Hubo reconciliación entre Fey y Adal Ramones?

Adal Ramones zanjó el tema con la declaración de que las puertas de su programa seguían abiertas. Y efectivamente, Fey volvió a “Otro Rollo” en 2002, donde la entrevista fue mucho más relajada y que duró cerca de media hora.

En realidad, esta era la segunda vez que asistía al programa, según recordó el mismo conductor.