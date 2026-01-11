Maribel Fernández “la Pelangocha” pospone cirugía de la arteria carótida pese a que se le está tapando

Maribel Fernández trabaja ahora en la telenovela “Hermanas, un amor compartido” y se prepara también para actuar en una obra de teatro musical.

La popular actriz conocida como la Pelangocha y que comenzó a ser popular en los años 80 con programas de comedia como “Mi secretaria”, comenzó el año 2026 con mucho trabajo, tanto que ha tenido que posponer una cirugía para corregir su artería carótida.

“No es algo tan terrible”, dice la actriz, quien, espera que la obra se estrena hacia mediados de febrero y que sea entonces cuando pida a los médicos una valoración para la fecha de la operación.

¿Cuál es el padecimiento de la Pelangocha?

Maribel Fernández ha presentado como síntoma de su enfermedad la pérdida de equilibrio, lo que llevó a los médicos a un diagnóstico unívoco: estenosis de la arteria carótida.

¿Qué significa este diagnóstico?

En el sitio Radiologyinfo, especializado en proporcionar información a pacientes sobre padecimientos detectables mediante escaneo de radiografías, se explica:

“La estenosis de la arteria carótida es un angostamiento de las grandes arterias que se encuentran a ambos lados del cuello. Estas arterias transportan sangre hacia la cabeza, la cara y el cerebro. Este angostamiento generalmente es el resultado de una acumulación de placa dentro de las arterias, una condición llamada aterosclerosis o arterioesclerosis. La estenosis puede empeorar a lo largo del tiempo hasta bloquear completamente la arteria, causando un derrame cerebral”.

Por fortuna, la actriz señala que le fue detectado en una etapa temprana lo que le permite planear cuándo y cómo hacerse la cirugía.

“Es algo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que camino y me voy de cuernos”, explica con su peculiar forma de hablar.

Por ahora, se concentra en el trabajo ya que también grabará una participación en la nueva temporada del programa “Vecinos”.

