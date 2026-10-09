Pablo Montero se le pone al brinco a Kunno: “A mí me respetas”

Pablo Montero se levantó y con aspavientos de por medio, le dijo a Kunno: “No digas pen...”

El cantante se sintió ampliamente ofendido cuando Kunno le soltó un “eres un tibio”. Lo dijo porque Montero se comportó de forma neutral durante la dinámica de “echar tierra” dentro del reality show La Granja VIP, donde ambos participan.

En esta dinámica, los granjeros suelen ser muy duros en sus señalamientos en contra de los nominados.

Pero en el caso de Pablo Montero, decidió echarle tierra a Ivonne Montero simplemente “por estrategia”. En vez de hablar de los defectos de Ivonne, el cantante explicó que le echaba tierra porque no lo había hecho antes y ya le tocaba.

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¿Cómo fue la pelea entre Kunno y Montero?

A Kunno le pareció “tibio” y se lo dijo a Pablo Montero. Eso lo enardeció y comenzó a reclamarle:

"¿Cuál es tu ped...? te vale mad... yo le puedo dar a quién quiera. No me conoces”.

Kunno le reclamó nuevamente y lo acusó de haber traicionado a Ivonne.

Ahí fue donde Montero se levantó del sillón y le dijo:

“Respétame. Eres un pend... Es una falta de respeto; a mí me respetas. Tú hablas detrás de la gente”.

El momento de tensión llamó la atención incluso de Adal Ramones, quien se conectó con La Granja para transmitir la pelea en vivo.