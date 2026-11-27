“Yo nada más tengo pleito con Pau, a mí me bajó el galán y eso se lo voy a reclamar toda la vida”.

Durante más de tres décadas se gestó una rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio que parecía haber terminado con su gira de conciertos ‘Perrísimas Tour’. Al final terminaron abrazadas, pero resulta que eso fue una mentira.

Y es que cuatro años después, ‘La Guzmán’ se subió al carro de ‘El Escorpión Dorado’ y en una divertida charla le contó que esos conciertos con ‘La Chica Dorada’ fueron desastrosos, que hubo desgaste, malas decisiones y una experiencia que no desea volver a repetir.

El inicio del conflicto con Rubio se dio en los años 90’s, cuanto “le bajó al galán”, haciendo alusión a Erik Rubín. Desde entonces su relación quedó marcada, pues se dedicaron canciones y se reclamaron.

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“Yo nada más tengo pleito con Pau, a mí me bajó el galán y eso se lo voy a reclamar toda la vida”, externó Alejandra.

La intérprete de ‘La Plaga’ también rechazó que aquella disputa se tratara sólo de una historia romántica, había una competencia directa entre las dos: “Yo creo que eso no era amor, eso era ego, de quién se queda con este güey”.

Luego, lanzó una frase que reavivó la enemistad: “Entre perras no se muerden, pero ésta empezó”.

En público y juntas se cantaron ‘Mío’ y ‘Hey güera’ en aquella gira de 2022 que culminó el Los Ángeles y al recordar la interacción entre ambas, la hija de Silvia Pinal fue tajante:

“Fue una gira horrorosa. Perdí mucho. Mucha paciencia, tiempo, dinero y esfuerzo. Luego como que ella no quería cantar conmigo porque nos peleamos el primer día”.

Agregó que “tenía yo el peor de los mánagers y las peores decisiones. Entonces sí dije, ‘bueno, de algo se aprende’. Y esos son errores, güey. Tu carrera es tan larga que la has cagado y la has roto una y otra vez”.

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Finalmente, expresó que al ponerse una peluca la gente la tomó con mucha euforia y eso hizo que algo se encendiera en Paulina Rubio, lo que motivó a que quisiera cantar y acabar la gira.

Guzmán fue clara en su negativa de volver a hacer alguna colaboración con Rubio, pero sí abrió la puerta para llevarlo a cabo con Gloria Trevi.