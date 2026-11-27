“Lo denuncié en el ‘Grupo Radio Centro’ (en 1999) y lo solaparon. Ahí sigue, impune”.

Hace un par de días, Ximena Santaolalla reveló el infierno que vivió a manos de su padrastro, el expresidente de ‘Grupo Radio Centro’, Francisco Aguirre, quien la violó durante 9 años.

El empresario, al saber que sería denunciado, renunció a su cargo en la empresa y colocó a su hijo en su puesto. El medio hermano de Ximena, decidió romper el pacto y colocarse del lado de la escritora.

Sin embargo, la compañía radiofónica se lavó las manos y emitió un tibio comunicado en el que dijo que “por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, ‘Grupo Radio Centro’ se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados”.

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@RadioCentroMX en 1999 denuncié internamente a Luis Manuel Guerra, conocido como el químico Guerra por acoso sexual y laboral. Yo era co-conductora de "Hacia el Nuevo Milenio" en Radio Red. Me ofrecieron sacarlo del programa para luego decirme que ya habían hablado con él. (1/4) https://t.co/k6cuoeBi6L — Antígona Segura 🏳️‍🌈🇵🇸 (@antigonasegura) November 26, 2026

Al saber de las palabras de la empresa, Ximena manifestó su desconcierto y dijo que ni su nombre ni la violencia que sufrió fue mencionada en el texto.

“Yo sí me atrevería a pedirle a ‘Grupo Radio Centro’ que piense en la posibilidad de hacer una reparación social. Tiene los medios, tiene el alcance, tiene la posibilidad de hablar más del tema”, dijo Ximena en una entrevista con Mariano Osorio.

También fue entrevistada por Carmen Aristegui. Ambas emisiones se transmiten por la cadena radial que se menciona. La periodista comunicó que antes de la charla informó a los directivos y ninguno de ellos se opuso a que el noticiario saliera al aire.

Pero ahora, sale a la luz otra denuncia que habría hecho una colaboradora de manera interna y donde la radio habría actuado con impunidad.

Se trata de la astrobióloga Antígona Segura quien al conocer el caso de Ximena recordó que en 1999 denunció internamente al químico Manuel Guerra por acoso sexual y laboral, cuando ambos conducían el programa ‘Hacia el Nuevo Milenio’ en ‘Radio Red’, perteneciente a ‘Radio Centro’.

En su relato, aseguró que inicialmente le ofrecieron retirar del programa al llamado ‘Químico Guerra’, pero después le informaron que sólo habían hablado con él. Añadió que, a raíz de esa decisión intentó renunciar hasta que finalmente aceptaron su salida.

“En 1999 denuncié internamente a Luis Manuel Guerra, conocido como ‘El Químico Guerra’ por acoso sexual y laboral. Yo era co-conductora de ‘Hacia el Nuevo Milenio’ en ‘Radio Red’. Me ofrecieron sacarlo del programa para luego decirme que ya habían hablado con él”, escribió inicialmente en X, Antígona.

Luego indicó que “no aceptaron mi renuncia. Dijeron ‘pide lo que quieras’. Pedí algo que no me iban a dar, viáticos para viajes internacionales y finalmente, aceptaron mi renuncia. Me enteré que Guerra había acosado a alguien de la familia Aguirre, y ahí seguía…

“Me quedó claro que si no protegían a alguien de su propia familia, mucho menos a mí que era una desconocida sin conexiones en los medios. Lo denuncié en el ‘Grupo Radio Centro’ y lo solaparon. Ahí sigue, impune”, expresó la astrobióloga.

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Finalmente, Antígona hizo un señalamiento contundente para ‘Radio Centro’: “ustedes tienen una deuda pendiente. Su tibia carta no habla de medidas especificas para cumplir con su supuesto compromiso con la dignidad de las personas. Espero una disculpa pública noir su actuación y medidas concretas para que dejen de proteger agresores”.