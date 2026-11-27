“Me caso con mi mejor amigo”.

La hermana de Aldo y sobrina de Poncho de Nigris anunció que le pidieron matrimonio. Leo, a quien cataloga como su “mejor amigo” le entregó la sortija de compromiso en una propuesta que incluyó un vuelo en helicóptero.

La noticia sorprendió a los seguidores de la joven, pues ha manejado un perfil lejano a la exposición pública en cuanto a su vida privada.

“Me caso con mi mejor amigo”, escribió Andrea en una publicación.

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Una serie de fotografías dan cuenta del momento en el que la sobrina de Poncho de Nigris fue sorprendida por su novio, primero para volar en helicóptero y después con su llegada a un hangar que estaba decorado con letreros y flores alusivos al compromiso.

La creadora de contenido sostiene un romance desde hace 3 años con el joven llamado Leo, de quien se desconocen más detalles de su vida.

‘Doña Alegría’ en desacuerdo con el noviazgo de su nieta Andrea

El compromiso de la influencer, de 24 años, se da mientras su abuela, Leticia Guajardo, está aislada participando en el reality show ‘La Mansión VIP’, hecho que habría sido aprovechado por la pareja, pues ya había mostrado su descontento.

De hecho, al interior del programa que se trasmite en YouTube, ‘Doña Alegría’ ya había tocado el tema e incluso ha intentado emparejar a su nieta con otros participantes del reality.

La mamá de Poncho de Nigris le expresó a ‘Yetus’ que estaría feliz si se quedara con Andrea de Nigris, su nieta.

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¿Quién es Andrea de Nigris?

Además de ser creadora de contenido, la hermana de Aldo de Nigris estudió la carrera de Nutrición. Andrea es hija de Leticia de Nigris Guajardo y del abogado Jaime Tamez. Leticia es hermana de Poncho de Nigris, de Aldo de Nigris (el futbolista) y del fallecido Antonio ‘Tano’ de Nigris.

En redes sociales comparte rutinas de ejercicio, consejos de vida saludable, moda y belleza. Además, es emprendedora: creó su propia marca de joyería, ‘ATD Jewelry’, y una línea de velas artesanales, ‘Aura Candles’.