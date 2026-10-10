“Hipócrita, rencorosa y traidora”, todo eso se dijeron Ivonne Montero y Mónica Escobedo en La Granja VIP

Ivonne Montero tuvo esta semana el privilegio de salvar a un nominado y traicionar a otro.

Es decir, que la cantante y actriz pudo rescatar a uno de los granjeros para que viva una semana más en el reality, pero luego tomó una decisión más polémica: elegir a un granjero para que quede nominado.

Montero no tuvo dudas respecto a la primera elección:

“Salvo a Natalia porque ha tenido una evolución favorable conmigo”, dijo Ivonne.

Se refirió así al hecho de que durante las primeras semanas tuvieron duros enfrentamientos y pleitos pero en días recientes incluso se han unido para armar una estrategia contra el equipo de Azalia.

El enfrentamiento de Ivonne contra Mónica

En cuanto a la traición, el proceso incluyó, como cada semana, un elemento de azar: un pajarito eligió un papelito para determinar qué tipo de traición llevaría a cabo Montero.

El pajarito eligió la traición simple, por lo que no hubo sorpresas.

Ivonne traicionó a Mónica Escobedo, quien se había salvado apenas ayer jueves.

Al recibir la cadena de nominada, Mónica explotó: “Qué bueno, Ivonne, que muestras tu verdadera cara: la villana rencorosa. Apenas ayer habíamos pactado una tregua y ahora me traicionas”.

Ivonne no se quedó callada y pidió la palabra para responder: “Lo que pasa es que cuanto las cosas no son como tu quieres, siempre haces esto de ser hipócrita”.

Los nominados de La Granja VIP este 9 de octubre

Enseguida, Azalia ejecutó su traición extra, un beneficio que ganó en días anteriores. Sin embargo, otra vez tuvo la intervención del pajarito, que decidió “traición en cadena”.

Al final, Azalia tuvo que elegir entre Rafa Mercadante y Niurka. Eligió al primero.

De modo que la tabla de nominados quedó así:

