“No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos…”.

En plena celebración por el Día de Acción de Gracias, Eugenio Derbez publicó una historia en sus redes sociales en el que aparentemente quiso agradecer con ironía y sentido del humor.

El comediante hizo referencia a las cosas por las que tendría que sertirse agradecido este año.

Acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, publicó un video explicando brevemente la tradición que se acostumbra en Estados Unidos, país en el que residen.

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“Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año...”, comenzó diciendo Eugenio, aunque su introducción estuvo acompañada de varias pausas que llamaron la atención.

“No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos...”, continuó el actor, quien volvió a hacer una pausa frente a su esposa.

“Bueno, agradeces por el cariño de la gente...”, añadió el comediante, nuevamente con una pausa que reforzó el tono irónico del clip.

Finalmente, ante la aparente dificultad para encontrar más motivos de agradecimiento, la pareja decidió dar por terminado el mensaje y adelantarse a las celebraciones decembrinas.

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“Feliz Navidad”, concluyó Eugenio, dejando entrever que espera que la próxima temporada sea una mejor etapa de celebración.