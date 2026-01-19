Suscríbete
José Manuel Figueroa ha soñado que muere en un ACCIDENTE AÉREO… ¡como Yeison Jiménez!

El cantante colombiano tuvo sueños premonitorios previo al accidente en el que perdió la vida el 10 de enero de 2026.

Enero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa.jpg

El cantante reveló que ha soñado que muere en un avión.

YouTube

“Lo he soñado muchas veces”.

El pasado 10 de enero perdió la vida el cantante Yeison Jiménez en un accidente donde el avión en el que viajaba quedó incendiado, privándolo de la vida a él y a cinco personas más.

Esto provocó luto en Colombia, donde era una figura querida de música popular. De hecho, cantaría por la noche, pero al filo de las 15:00 horas, pero su vida terminó repentinamente.

Medios colombianos han recordado que, en varias entrevistas recientes, Yeison Jiménez había compartido que soñó, al menos 3 veces, con un accidente de avión en el que moriría.

Sus declaraciones estremecen, pues las circunstancias de sus relatos coinciden con lo que le ocurrió en sus últimos segundos de vida.

Yeison Jiménez tuvo el sueño un par de veces en España. “Yo me sueño en gira en España, que el capitán me dice ‘estamos listos’ y yo le digo ‘vaya y dele la vuelta al avión’... Él me decía ‘Se me soltó un tubo, pero ya lo corregimos’... Despierto porque el capitán estaba alterado”.

“Eso fue el 24 de mayo del año pasado. Llego a mi casa en Medellín y quería dormir; me acuesto y vuelvo y sueño en la misma mi*rda. Me sueño el accidente. Y me sueño que yo tenía que haberle dicho eso al capitán”.

Al compartir su relato, Yeison se mostró conmovido y dijo sentirse mareado, al punto de pausar la entrevista.

“En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”.

Yeison Jiménez ya había tenido un incidente…

“Ignoré las señales”, dijo al compartir que en un vuelo reciente que duró 3 minutos, “lastimosamente empiezo a ver toda mi vida pasando, ves al piloto desesperado; duramos 3 minutos en el aire”.

“Yo dije, ‘nos matamos’. Algo lo iluminó, la aguja de velocidad subió un poco y él estaba hablando con la torre de control”.

“Ese tema me trajo mucha depresión, decía ‘Dios mío, casi me voy’, lloraba. Saber que la vida es tan endeble, es un hilo...”, dijo conmovido.

Desafortunadamente, su presagio se cumplió y Yeison Jiménez finalmente murió a bordo de un avión.

José Manuel Figueroa sueña también con que muere en un avión…

Luego de la trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, José Manuel Figueroa reveló ante la prensa que él también ha soñado que muere en un accidente aéreo.

“Lo he soñado muchas veces. También he soñado que me muero haciendo el amor. He tenido la gran fortuna de poder soñar a mi padre, a Sebastián y a Trigo vivos, y al despertar se convierte en una pesadilla porque no paro de llorar. Ese sueño tan bello a la hora de despertar se convierte en una pesadilla porque ya no es mi realidad”, compartió el cantante.

Al ser cuestionado sobre el deceso del artista colombiano y la similitud con sus sueños, compartió:

“Yo creo que es una tragedia, yo creo que era un muchacho con sueños. Creo que era un muchacho que tenía ganas de conquistar. Creo que le faltó mucho por conquistar y qué lástima que tuvo que fallecer de esa forma”, concluyó.

Yeison Jiménez josé manuel figueroa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
