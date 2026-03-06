Suscríbete
Shakira iba a cantar “Nada personal” con Armando Manzanero; esta es la historia de quién y por qué lo impidió

“Quiero a una colombianita que acaba de llegar a México”, dijo Manzanero cuando presentó esta canción como tema principal de la telenovela del mismo nombre en 1996

Marzo 05, 2026 • 
Alejandro Flores
armando manzaneroshakiralisset.jpg

Armando Manzanero y Lisste hicieron finalmente el dueto

Azteca e Instagram

Es una historia que Armando Manzanero se llevó a la tumba.

Pero un testigo de primera fila decide ahora revelar el serie de eventos que estuvieron a punto de llevar a Shakira a cantar con Manzanero “Nada personal”, la canción que sirvió como tema principal dela telenovela del mismo nombre y que pasó a la historia de la televisión como la primera en centrar su historia en una trama política.
Hasta ahora, la historia que se conoce es la que ha contado Lisset, quien fue finalmente quien hizo el dueto con Manzanero.

La petición de Manzanero

Pero la propia Lisset deslizó en esa entrevista un dato que pasó desapercibido en esa época: cuando ella fue a hacer la audición, ya había “una voz que iba a cantar este tema de Nada Personal”.
Con motivo del cierre de la gira de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de Mëxico, el productor de la telenovela, Epigmenio Ibarra revela que esa “voz” era la de la cantante colombiana.

“Le habíamos contado la historia y luego le mostramos escenas de Nada Personal a Armando Mazanero. Pocas semanas después nos citó en su casa y nos cantó por primera vez el tema que había compuesto para la que fue nuestra primera producción de ficción”, escribió Ibarra en su cuenta de X.

En aquella primera sesión de la canción “Nada personal”, hacia la segunda estrofa, don Armando le dijo a Epigmenio y al resto del equipo de producción:

“Esta parte quiero que la cante conmigo una mujer y estoy pensando llamar a una colombianita que acaba de llegar a México y que tiene afinación perfecta”.

¿Por qué rechazaron a Shakira para cantar “Nada Personal”?

Ese día estaban Verónica y Carlos Payán, también productores. Los tres estuvieron de acuerdo ¡en rechazar la propuesta de Armando!
Por supuesto, en ese año Shakira apenas llegó a México para promover su segundo disco y hacer algunas presentaciones privadas para darse a conocer.

Epigmenio cuenta que, sin saberlo, rechazaron entonces a la que hoy es la artista latinoamericana más importante y popular en el mundo.

“Los tres dijimos al mismo tiempo: que sea una mexicana por favor y así nos perdimos a la mujer -entonces de Pies Descalzos- que hizo cantar en El Zócalo a 400 mil personas”.

Shakira Nada personal Lisset
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
