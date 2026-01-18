Conductor de Televisa tuvo radical transformación y ahora es viajero y cazador de amaneceres

TeleHit nació en 1993 como un canal para proyectar videos musicales y como tal, fue un semillero de muchos conductores que hacían las presentaciones.

Entre ellos estuvo Fernando Mares, en ese tiempo un joven de barba y cabello largo que destacó por la agilidad y conocimiento que demostraba en los segmentos que le tocaba presentar en el canal.

Mares se convirtió en figura representativa del canal durante sus primeros siete años pero justo cuando el canal comenzó a virar hacia un contenido más de revista, Mares fue contratado por TV Azteca para reforzar ciertos programas, incluyendo Ventaneando.

Pero la vida cambió de manero radical en 2007, cuando Mares tuvo un despertar emocional, intelectual y espiritual.

En ese año se convirtió en profesor de Yoga y dejó su cabellera como un ejercicio de honestidad para sacudirse el ego, acción que suelen hacer los budistas.

La nueva vida de Fernando Mares

Fernando Mares conserva en redes sociales contacto con algunos de sus colegas y amigos de aquellos años como conductor en el mundo del espectáculo.

Y de vez en cuando publica videos de aquellos años en los que aparece con e micrófono con cubo de Televisa o Tele Hit para anunciar el nuevo video, por ejemplo, de Cristian Castro.

@ferentodoslados Empecé a finales de los 90 en TV por cable pero a principios de los 2000 entré a TV Azteca y cuando enecendias la TV ahí estaba yo criticando pelis #throwback #throwbackclips #tbt #tvhost ♬ Conspiracy - Kieran Rogers

En TV Azteca, hay que recordar, su actividad cambió un poco y se enfocó en temas de cine y televisión, sobre todo con segmentos sobre películas extranjeras, aprovechando que Fernando es poliglota.

Actualmente, de hecho, saca provecho de esa habilidad para viajar por el mundo por países tan turísticos como Francia o tan enigmáticos como Finlandia. Holanda, España, Alemania, Escocia y muchos otros forman parte de su itinerario en 2025.

@ferentodoslados Pues vaya que me acompañaron este 2025! No me queda más que darles las gracias por su apoyo! Vamos por más en el 2026. Feliz año #felizaño #añonuevo #viajestiktok ♬ Rising Emotion - DrTralala

Y en cada ciudad que visita comparte videos sobre datos curiosos, lugares excepcionales y, por supuesto, amaneceres inspiradores, incluyendo algunos en la Ciudad de México.

@ferentodoslados Una de las cosas que más extraño viviendo en Francia es el sol durante el invierno. Por eso me levanto temprano cuando vengo a México 🇲🇽 para ver tantos #amaneceres como se puedan #amanecerbonito #crepusculoamanecer #cdmx ♬ Clouds - Aitan A.I.

Fernando Mares hoy está alejado de la conducción pero suele ir a conciertos nostálgicos que rememoran aquella época de los 90.