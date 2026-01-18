Suscríbete
Famosos

Conductor de Televisa tuvo radical transformación y ahora es viajero y cazador de amaneceres

Fue parte de los pioneros de Telehit y también trabajó para TV Azteca

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
fernando mares.jpg

Fernando Mares

Instagram

TeleHit nació en 1993 como un canal para proyectar videos musicales y como tal, fue un semillero de muchos conductores que hacían las presentaciones.

Entre ellos estuvo Fernando Mares, en ese tiempo un joven de barba y cabello largo que destacó por la agilidad y conocimiento que demostraba en los segmentos que le tocaba presentar en el canal.
Mares se convirtió en figura representativa del canal durante sus primeros siete años pero justo cuando el canal comenzó a virar hacia un contenido más de revista, Mares fue contratado por TV Azteca para reforzar ciertos programas, incluyendo Ventaneando.

@ferentodoslados

Un viaje al pasado. Quien se acuerda de #telehit en los años #90 cuando los videos eran esenciales para la explosión de la música #90smusic #tbt

♬ son original - Fer en todos lados

Pero la vida cambió de manero radical en 2007, cuando Mares tuvo un despertar emocional, intelectual y espiritual.
En ese año se convirtió en profesor de Yoga y dejó su cabellera como un ejercicio de honestidad para sacudirse el ego, acción que suelen hacer los budistas.

La nueva vida de Fernando Mares

Fernando Mares conserva en redes sociales contacto con algunos de sus colegas y amigos de aquellos años como conductor en el mundo del espectáculo.
Y de vez en cuando publica videos de aquellos años en los que aparece con e micrófono con cubo de Televisa o Tele Hit para anunciar el nuevo video, por ejemplo, de Cristian Castro.

@ferentodoslados

Empecé a finales de los 90 en TV por cable pero a principios de los 2000 entré a TV Azteca y cuando enecendias la TV ahí estaba yo criticando pelis #throwback #throwbackclips #tbt #tvhost

♬ Conspiracy - Kieran Rogers

En TV Azteca, hay que recordar, su actividad cambió un poco y se enfocó en temas de cine y televisión, sobre todo con segmentos sobre películas extranjeras, aprovechando que Fernando es poliglota.

Recordamos “La fea más bella”

Vigésimo aniversario de la telenovela protagonizada por Angélica Vale y ganó 6 premios TVyNovelas

jose jose.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José
Enero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

Actualmente, de hecho, saca provecho de esa habilidad para viajar por el mundo por países tan turísticos como Francia o tan enigmáticos como Finlandia. Holanda, España, Alemania, Escocia y muchos otros forman parte de su itinerario en 2025.

@ferentodoslados

Pues vaya que me acompañaron este 2025! No me queda más que darles las gracias por su apoyo! Vamos por más en el 2026. Feliz año #felizaño #añonuevo #viajestiktok

♬ Rising Emotion - DrTralala

Y en cada ciudad que visita comparte videos sobre datos curiosos, lugares excepcionales y, por supuesto, amaneceres inspiradores, incluyendo algunos en la Ciudad de México.

@ferentodoslados

Una de las cosas que más extraño viviendo en Francia es el sol durante el invierno. Por eso me levanto temprano cuando vengo a México 🇲🇽 para ver tantos #amaneceres como se puedan #amanecerbonito #crepusculoamanecer #cdmx

♬ Clouds - Aitan A.I.

Fernando Mares hoy está alejado de la conducción pero suele ir a conciertos nostálgicos que rememoran aquella época de los 90.

fernando mares (1).jpg

Fernando Mares antes y ahora

Instagram y Tiktok

telehit
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mmhoni vidente campeonato mundial.jpg
Famosos
Mhoni Vidente lanza alarmante predicción para dos ciudades durante el Mundial de Futbol: “Hay que cuidarnos”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Revelan que entre Momo Guzman (ex Burrita Burrona) y Turbulence hubo líos de dinero, groserías y perradas
Enero 17, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
emmanuel-palomares-tvyn.jpg
Famosos
Emmanuel Palomares confirmado para “Hermanos coraje” tras quedar satisfecho con “Los hilos del pasado”
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
natasha-tamara-.jpg
Telenovelas
Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”
“Imagínate lo que representó para mí trabajar con Yadhira Carrillo, ella me enseñó muchas cosas hace más de 20 años”.
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
cynthia klitbo (1).jpg
Telenovelas
Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”
TVyNovelas publicó en 1999 en exclusiva dos sesiones de fotos con la actriz, quien contó detalles poco conocidos de la grabación de la escena y reveló quién le regaló un brillante al final
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale (3).jpg
Famosos
Desaparece amigo de Angélica Vale; es un sonidista ganador del Emmy
Yuri Alexander Reese ha trabajado en series como “CSI” y películas como “Primate”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
enrique guzman rosalba welter.jpg
Famosos
Enrique Guzmán está preocupado por la salud de su esposa que padece una enfermedad crónica
“Está un poco delicada”, dijo el cantante
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores