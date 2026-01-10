Famosos
Yeison Jiménez
Se cumplió el presagio: Yeison Jiménez había soñado 3 veces que moriría en un accidente de avión
Desafortunadamente, el cantante Yeison Jiménez murió en un grave accidente aéreo hoy 10 de enero de 2026.
Enero 10, 2026
·
MrPepe Rivero