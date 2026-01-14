Suscríbete
Avioneta de Yeison Jiménez tiene oscuro pasado… estaba repleta de cocaína y fue INCAUTADA hace más de 3 años

Se descubrió que la aeronave en la que perdió la vida el colombiano transportaba drogas hace varios años en México.

Enero 14, 2026 
Ericka Rodríguez
Yeison Jiménez

Una llamativa coincidencia levantó las sospechas de las autoridades, que ya investigan el supuesto oscuro pasado de la avioneta en la que perdió la vida el cantante colombiano Yeison Jiménez.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena), que data del 14 de agosto de 2022, documenta la incautación de 460 kilos de cocaína, unas mil libras a bordo de una avioneta Piper PA-31 Navajo, procedente de Colombia, según reveló el diario El Tiempo.

Se trata de la misma matrícula de la aeronave en la que murió el cantante Yeison Jiménez.

Según los registros, la aeronave se detectó a las 2 de la tarde del 14 de agosto obligando al despliegue de dos aviones que la hicieron descender. En tanto, el aparato aterrizó a 79 kilómetros de un poblado conocido como Miguel Hidalgo, en donde ya se encontraban vehículos civiles y hombres esperándola.

Trascendió que la tripulación alcanzó a escapar, sin embargo en la tierra quedó la avioneta y la cocaína.

El diario reveló que la aeronave en la que ocurrió la tragedia del artista, de 34 años, el pasado 10 de enero, en Colombia, tiene las mismas características que la incautada en Campeche, México, hace poco más de tres años.

Tras la filtración de la información, se dio a conocer que las autoridades colombianas iniciaron indagaciones sobre el decomiso realizado en tierras mexicanas.

La información registrada en la Sedena señala que el vuelo ilegal partió de Colombia en la avioneta con matricula N325FA, la misma que tenía la nave en la que fallecieron Jiménez y cinco miembros de su equipo. Se dirigían hacia Antioquia cuando la avioneta se estrelló y se prendió en llamas provocándoles la muerte

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
