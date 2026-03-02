Suscríbete
Exintegrante de ‘Acapulco Shore’ publica video tras sufrir GOLPIZA y acusa a su pareja; ya la había atacado

Isa Castro colgó un clip en el que aparece con el rostro lleno de rasguños y moretones.

Marzo 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Acapulco-Shore.jpg

Isa Castro, llorando denunció que su pareja la golpeó de nuevo.

YouTube

“Así me dejó”.

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’, Isa Castro, volvió a denunciar que fue agredida físicamente por su pareja. La influencer compartió dos videos en donde luce golpeada, llena de rasguños y moretones.

La creadora de contenido señaló en los clips que su pareja, identificado en sus redes sociales como Eduardo Majul, fue quien la agredió fisicamente. “Así me dejó”, se escucha a Isa decir ante la cámara.

Poco después, en otro de los materiales gráficos que compartió, Castro, arriba de en un vehículo en movimiento, explica lo que pasó:

“Si algo me pasa, ya saben quién fue porque ya me tiró por la ventana los lentes, entonces bueno, vamos a aprovechar que ya me rompió los lentes que, de hecho, eran de los Hillman (una marca)”, expresó, mientras señalaba algunas de las heridas más visibles de su rostro.

Isa externó que era consciente de que sus amigos y seguidores ya le habían alertado del peligro que suponía continuar en una relación con su pareja pero que, la idea de que la situación entre ellos podía mejorar fue la que la mantuvo con Majul. Añadió que no lo volverá a perdonar.

“Yo sé que me lo advirtieron, pero una es pendej* por amor, pero literal, se acabó”, dijo.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Eduardo la golpea, pues en septiembre de 2024, Isa denunció que luego de una discusión en el hotel JW Marriot, donde habían pasado la noche, la violentó.

La joven relató que su novio, con quien comenzó una relación en 2023, se enojo al percatarse de que lo había grabado mientras estaba dormido y después había subido el contenido a sus redes. Esto desencadenó gran molestia en su novio, quien lleno de furia introdujo cuatro de sus dedos a la garganta de Castro para después tirarla al suelo mientras buscaba despojarla de un anillo que le había regalado.

“Que quede evidencia que, si algo me pasa, fue este cabr*n, me metió cuatro dedos en la garganta, me tiró al suelo, no saben todo lo que me hizo, es lo único que tengo de evidencia y lo que él va a decir, pero vean”, dijo en aquel momento, mientras enfocaba en la cámara sus heridas.

Acapulco Shore
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
