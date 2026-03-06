La historia de Juan José Origel y Daniel Bisogno pero que Pedro Sola niega

“Pedro le mandó un mensaje a Pepillo para quejarse de lo que yo dije”, comentó Martha Figueroa en su pódcast más reciente de “Así se hacen los chismes”.

Figueroa dice que lo más le extraña es que en vez de escribirle a ella, que fue la que hizo el comentario, Pedrito decidió mandarle mensaje a Juan José Origel para reclamarle.

¿Cuál fue el motivo del pleito? La verdad detrás del descubrimiento de Daniel Bisogno.

TE RECOMENDAMOS: Exparticipante de ‘Survivor México’ es exhibido como DEUDOR alimenticio; ya le habían dado 5 años de cárcel

Pedro Sola ha contado siempre, con el respaldo de Pati Chapoy, que fue él quien descubrió el talento de Daniel y lo llevó hasta la oficina de Chapoy para que lo contratara en algún proigrama de TV Azteca.

La verdad de Martha Figueroa

Martha Figueroa asegura que esa historia es una mentira.

“El que descubrió a Bisogno fue Pepillo. Esa es la verdad. Ahora que Pepillo me mandó los mensajes que Pedrito le mandó para reclamarle esto que yo dije, le pregunté a Pepillo: ¿Fuiste tú o no fuiste tú el que descubrió a Daniel? ¡Pues sí!”

Martha Figueroa lanzó esta declaración explosiva contra la versión de Pedro Sola con motivo de la celebración de los 30 años de “Ventaneando”, en donde trabajaron tanto ella como Pepillo Origel desde el primer día.