Maribel Fernández “la Pelangocha” se queda sorda mientras espera su operación de la carótida

La comediante recibió un diagnóstico preocupante

Marzo 05, 2026 • 
Alejandro Flores
mairbel fernandez pelangocha.jpg

Maribel Fernández tiene un mal pronóstico médico

Instagram

“Miren, le voy a enseñar”, dice Maribel Fernández, comediante que se hizo popular y exitosa en las décadas de los 70 y 80 con el personaje de La Pelangocha, mientras se levanta el cabello para dejar al descubierto su orejas.

La actriz mostró así que ahora usa aparatos auditivos en ambos oídos.

“Estoy sorda, la neta”, dijo con franqueza la actriz.

Su sordera fue producto de una bronconuemonía que la tuvo en cama varios días y que le dejó como secuela una inflamación de ambos oídos.
Almond Hearing, clínica especializada en dolencias del sistema auditivo, explica la relación que existe entre la bronconeumonía y la pérdida auditiva.

“Los oídos están conectados a las vías respiratorias superiores, incluidos los pulmones, por la trompa de Eustaquio. Esto significa que una infección en uno puede causar problemas en el otro. La neumonía puede provocar la acumulación de líquido en los oídos, lo que puede impedir que las ondas sonoras entren en el oído interno”.

En un texto disponible al público, Almond Hearing explica que la pérdida auditiva causada por la neumonía también puede ir acompañada de una sensación de taponamiento en el oído y la atenuación de los sonidos.

Las enfermedades de La Pelangocha

En el caso de La Pelangocha, sin embargo, tuvo una secuela extrema: quedó sorda.
Además, el médico le dijo que aunque es posible que se revierta, es decir, que recupere la audición, el diagnóstico en su caso es incierto: tiene 50% de posibilidades de que su sordera sea permanente.
Este diagnóstico se suma a otro que tiene a Maribel Fernández a punto de entrar al quirófano. En febrero de este 2026 contó que ha tenido que posponer una cirugía para corregir su artería carótida.
Por fortuna, la actriz señala que le fue detectado en una etapa temprana lo que le permite planear cuándo y cómo hacerse la cirugía.

“Es algo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que camino y me voy de cuernos”, explica con su peculiar forma de hablar.

Maribel Fernández La Pelangocha
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
