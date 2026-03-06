Maribel Fernández “la Pelangocha” se queda sorda mientras espera su operación de la carótida

“Miren, le voy a enseñar”, dice Maribel Fernández, comediante que se hizo popular y exitosa en las décadas de los 70 y 80 con el personaje de La Pelangocha, mientras se levanta el cabello para dejar al descubierto su orejas.

La actriz mostró así que ahora usa aparatos auditivos en ambos oídos.

“Estoy sorda, la neta”, dijo con franqueza la actriz.

Su sordera fue producto de una bronconuemonía que la tuvo en cama varios días y que le dejó como secuela una inflamación de ambos oídos.

Almond Hearing, clínica especializada en dolencias del sistema auditivo, explica la relación que existe entre la bronconeumonía y la pérdida auditiva.

“Los oídos están conectados a las vías respiratorias superiores, incluidos los pulmones, por la trompa de Eustaquio. Esto significa que una infección en uno puede causar problemas en el otro. La neumonía puede provocar la acumulación de líquido en los oídos, lo que puede impedir que las ondas sonoras entren en el oído interno”.

En un texto disponible al público, Almond Hearing explica que la pérdida auditiva causada por la neumonía también puede ir acompañada de una sensación de taponamiento en el oído y la atenuación de los sonidos.

Las enfermedades de La Pelangocha

En el caso de La Pelangocha, sin embargo, tuvo una secuela extrema: quedó sorda.

Además, el médico le dijo que aunque es posible que se revierta, es decir, que recupere la audición, el diagnóstico en su caso es incierto: tiene 50% de posibilidades de que su sordera sea permanente.

Este diagnóstico se suma a otro que tiene a Maribel Fernández a punto de entrar al quirófano. En febrero de este 2026 contó que ha tenido que posponer una cirugía para corregir su artería carótida.

Por fortuna, la actriz señala que le fue detectado en una etapa temprana lo que le permite planear cuándo y cómo hacerse la cirugía.