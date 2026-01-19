La salud de Verónica Castro se complica por nuevo padecimiento pero “va muy bien”

Verónica Castro entró al hospital el jueves para someterse a una terapia contra el dolor.

Su amiga Pati Chapoy fue la encargada de dar a conocer la noticia con el objetivo de evitar especulaciones sobre su estado de salud.

Sin embargo, con el paso de los días se supo que esa no era la única razón por la que la diva de las telenovelas acudió al médico.

Su hermano Fausto apareció públicamente para revelar que ha tenido que usar oxígeno suplementario debido a un problema respiratorio.

“Ha estado malita de los bronquios pero ya se está rehabilitando”, explicó.

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro?

Esta nueva complicación reavivó las versiones de que Verónica Castro habría recibido el diagnóstico de estar enferma de EPOC, padecimiento crónico de las vías respiratorias.

José Alberto Castro lo negó rotundamente y hasta se río de esa posibilidad.

Aceptó, sin embargo que su hermana batalla con su salud desde hace varios días.

“Fue a hospital por un chequeo”, dijo el productor, entrevistado por varios medios durante la transmisión del último capítulo de “Los hilos del pasado”, telenovela con Yadhira Carrillo.

Es chequeo se relaciona con las dolencias en la cadera y espalda que Verónica sufre desde hace 20 años, cuando tuvo un accidente con el elefante al que se subió para aparecer en el programa final de Big Brother.

Lo de los bronquios es otro padecimiento, al cual José Alberto le resta importancia.