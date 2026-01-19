Suscríbete
Famosos

La salud de Verónica Castro se complica por nuevo padecimiento pero “va muy bien”

José Alberto Castro, hermano de la actriz, pide no ser alarmistas

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
veronica castro.jpg

Verónica Castro “se recupera bien”, cuenta su hermano

Instagram

Verónica Castro entró al hospital el jueves para someterse a una terapia contra el dolor.

Su amiga Pati Chapoy fue la encargada de dar a conocer la noticia con el objetivo de evitar especulaciones sobre su estado de salud.
Sin embargo, con el paso de los días se supo que esa no era la única razón por la que la diva de las telenovelas acudió al médico.
Su hermano Fausto apareció públicamente para revelar que ha tenido que usar oxígeno suplementario debido a un problema respiratorio.

“Ha estado malita de los bronquios pero ya se está rehabilitando”, explicó.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
Enero 04, 2026
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro?

Esta nueva complicación reavivó las versiones de que Verónica Castro habría recibido el diagnóstico de estar enferma de EPOC, padecimiento crónico de las vías respiratorias.
TE RECOMENDAMOS: Verónica Castro: El adiós de una estrella en 15 confesiones

José Alberto Castro lo negó rotundamente y hasta se río de esa posibilidad.

Aceptó, sin embargo que su hermana batalla con su salud desde hace varios días.

“Fue a hospital por un chequeo”, dijo el productor, entrevistado por varios medios durante la transmisión del último capítulo de “Los hilos del pasado”, telenovela con Yadhira Carrillo.

Es chequeo se relaciona con las dolencias en la cadera y espalda que Verónica sufre desde hace 20 años, cuando tuvo un accidente con el elefante al que se subió para aparecer en el programa final de Big Brother.
Lo de los bronquios es otro padecimiento, al cual José Alberto le resta importancia.

“Mi hermano es un poco alarmista, ella le está echando ganas y esperemos que se recupere completamente”.

Verónica Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
wendy guevara (3).jpg
Famosos
Wendy Guevara paga el precio de un pasado de excesos y se resigna a su enfermedad crónica
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
mmhoni vidente campeonato mundial.jpg
Famosos
Mhoni Vidente lanza alarmante predicción para dos ciudades durante el Mundial de Futbol: “Hay que cuidarnos”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Revelan que entre Momo Guzman (ex Burrita Burrona) y Turbulence hubo líos de dinero, groserías y perradas
Enero 17, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
emmanuel-palomares-tvyn.jpg
Famosos
Emmanuel Palomares confirmado para “Hermanos coraje” tras quedar satisfecho con “Los hilos del pasado”
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
angelica vale (5).jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": ¿Por qué Angélica Vale terminó en el hospital días antes del final?
La actriz fue diagnositcada con una enfermedad derivada del ritmo de trabajo en el melodrama
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
natasha-tamara-.jpg
Telenovelas
Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”
“Imagínate lo que representó para mí trabajar con Yadhira Carrillo, ella me enseñó muchas cosas hace más de 20 años”.
Enero 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
cynthia klitbo (1).jpg
Telenovelas
Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”
TVyNovelas publicó en 1999 en exclusiva dos sesiones de fotos con la actriz, quien contó detalles poco conocidos de la grabación de la escena y reveló quién le regaló un brillante al final
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale (3).jpg
Famosos
Desaparece amigo de Angélica Vale; es un sonidista ganador del Emmy
Yuri Alexander Reese ha trabajado en series como “CSI” y películas como “Primate”
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores