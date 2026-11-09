Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

José Eduardo SE LANZA Luisa Fernanda por vincularlo en denuncia contra Vadhir ’N’: “Que se regrese a cantar”

La conductora de ‘Chismorreo’, Luisa Fernanda, dijo que José Eduardo estaba involucrado en el caso de su hermano donde lo acusan de violación.

Noviembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jose-Eduardo-Derbez.jpg

José Eduardo Derbez negó los señalamientos que hizo Luisa Fernanda.

YouTube

“No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí nada más”.

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que busca a Vadhir ’N’ por una nueva denuncia y que “obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos”.

Ante la poca información que se sabe del caso, comenzaron las especulaciones y en el programa de televisión ‘Chismorreo’, de Multimedios, Luisa Fernanda reveló que la denuncia provenía de una menor que se encontraba supuestamente en un crucero en el que viajaban Vadhir y José Eduardo, y que ellos la habrían alcoholizado y abusado.

La conductora y exintegrante de ‘Garibaldi’ dijo que el hijo de Victoria Ruffo solamente habría sido cómplice de los hechos.

TE RECOMENDAMOS:
Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido

De inmediato, los medios de comunicación buscaron a José Eduardo, quien enfrenta los dimes y diretes relacionados a su reciente separación de la madre de su hija, Paola Dalay, y ahora dio la cara ante los señalamientos.
“¿Pero eso en dónde está?, ¿quién lo dijo?”, respondió José Eduardo ante los dichos sobre su presunta participación en el evento que se habría suscitado en un crucero, según la presentadora.
Al tiempo, expresó: “¿Está en un papelito? ¿Legalmente no?”. Lo dijo creo que esta señora. ¿Cómo se llama?, ¿Luisa Fernanda?, la del grupo, ¿no? Que se regrese a cantar. No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí nada más”, apuntó.

Los reporteros le insistieron en su postura sobre los chismes que pueden afectar su entorno, por ello respondió:

“Es impresionante que en las redes cualquiera puede decir lo que quiera. Hay que informarse, papelito habla. Los abogados de Vadhir se encargarán de lo de él y yo estoy muy tranquilo”.

Y agregó: “Las personas tienen que cuidar mucho lo que dicen porque pueden llevarse entre las patas muchas cosas: trabajo, imagen, familia. Yo creo que hay que dejar que las cosas avancen por donde tienen que avanzar”.
Más de Inés Gómez Mont
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión
Noviembre 03, 2026
Famosos
Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe
Noviembre 02, 2026
Famosos
Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”
Noviembre 01, 2026
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Octubre 31, 2026
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg
Famosos
¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inesgomezmont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida
Octubre 30, 2026
 · 
TVyNovelas
ines gomez mont victor manuel alvarez puga.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
NO TE VAYAS SIN LEER:
Vadhir Derbez celebra la suspensión de la MP que investigaba su caso de presunto abuso: “Fue corrupta”

Finalmente negó las acusaciones y vinculaciones con el caso de su hermano.

“Sí, claro. Absolutamente. No entiendo de dónde lo sacó esta señora”, concluyó haciendo alusión a lo dicho por Luisa Fernanda.

josé eduardo derbez luisa fernanda vadhir derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
roberto palazuelos hijo.jpg
Famosos
Roberto Palazuelos da detalles del asalto a su hijo al salir de la Universidad: “Fue en la zona de Santa Fe”
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
natalia alcocer la granja vip salida.jpg
Famosos
Natalia Alcocer abandona La Granja VIP por salud mental; ¿Pablo Montero fue por ella a la salida?
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
kimberly la mas preciosa.jpg
Famosos
Kimberly la más preciosa está de luto y en la quiebra, ¡ni Wendy Guevara la puede salvar!
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
sasha.jpg
Famosos
Sasha Sokol contraataca y lanza 5 preguntas a la gente que la “juzga”
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose eduardo derbez.jpg
Famosos
Le cantan “Ya supérame” a José Eduardo Derbez ¿fue una burla a su ex Paola Dalay?
Al final de una función especial de Mixologando en teatro, el público cantó el tema de Grupo Firme
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
ferjalil-vixmicro.jpg
Famosos
Fer Jalil debutó como protagonista en “De 15 a 30 en una noche”, la nueva historia de ViX MicrO
Cambió likes por aplausos... Fer Jalil nos comparte que interpretar a Valeria también la lleva a reconocerse frente a las cámaras.
Noviembre 08, 2026
 · 
Nayib Canaán
serie-timbiriche--.jpg
Famosos
Clara Dalmao y Jaume Mateo defienden la serie de Timbiriche
Los actores no se rajan, respaldan el proyecto pese al rechazo de los integrantes originales y la nueva controversia por la imagen que se presenta de la madre de Thalía
Noviembre 08, 2026
 · 
Edson Vázquez
jessie cervantes.jpg
Famosos
Jessie Cervantes habla de la deuda que tiene con sus hijos y toda su familia
En una charla confesional con “TVyNovelas el podcast”, Jessie Cervantes revela el costo de su éxito
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores