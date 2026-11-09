José Eduardo SE LANZA Luisa Fernanda por vincularlo en denuncia contra Vadhir ’N’: “Que se regrese a cantar”

“No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí nada más”.

El pasado 6 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que busca a Vadhir ’N’ por una nueva denuncia y que “obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos”.

Ante la poca información que se sabe del caso, comenzaron las especulaciones y en el programa de televisión ‘Chismorreo’, de Multimedios, Luisa Fernanda reveló que la denuncia provenía de una menor que se encontraba supuestamente en un crucero en el que viajaban Vadhir y José Eduardo, y que ellos la habrían alcoholizado y abusado.

La conductora y exintegrante de ‘Garibaldi’ dijo que el hijo de Victoria Ruffo solamente habría sido cómplice de los hechos.

ESCANDALAZOOOO!! Nueva acusación de VIOLACIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES contra VHADIR DERBEZ, que involucra también a JOSÉ EDUARDO DERBEZ!! 😱😱😱 Todo habría sucedido a principios de año mientras los hermanos viajaban en un CRUCERO, en aguas internacionales. Los abogados de... pic.twitter.com/MINNS1XtLm — Doña Carmelita (@CarLon_2020) November 5, 2026

“¿Pero eso en dónde está?, ¿quién lo dijo?”, respondió José Eduardo ante los dichos sobre su presunta participación en el evento que se habría suscitado en un crucero, según la presentadora.

“Es impresionante que en las redes cualquiera puede decir lo que quiera. Hay que informarse, papelito habla. Los abogados de Vadhir se encargarán de lo de él y yo estoy muy tranquilo”.

TE RECOMENDAMOS:De inmediato, los medios de comunicación buscaron a José Eduardo, quien enfrenta los dimes y diretes relacionados a su reciente separación de la madre de su hija, Paola Dalay, y ahora dio la cara ante los señalamientos.Al tiempo, expresó: “¿Está en un papelito? ¿Legalmente no?”. Lo dijo creo que esta señora. ¿Cómo se llama?, ¿Luisa Fernanda?, la del grupo, ¿no? Que se regrese a cantar. No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí nada más”, apuntó.Los reporteros le insistieron en su postura sobre los chismes que pueden afectar su entorno, por ello respondió:Y agregó: “Las personas tienen que cuidar mucho lo que dicen porque pueden llevarse entre las patas muchas cosas: trabajo, imagen, familia. Yo creo que hay que dejar que las cosas avancen por donde tienen que avanzar”.NO TE VAYAS SIN LEER:Finalmente negó las acusaciones y vinculaciones con el caso de su hermano.

“Sí, claro. Absolutamente. No entiendo de dónde lo sacó esta señora”, concluyó haciendo alusión a lo dicho por Luisa Fernanda.