Fer Jalil debutó como protagonista en “De 15 a 30 en una noche”, la nueva historia de ViX MicrO

De crear sus propias historias detrás de una cámara a ponerse en la piel de un personaje con emociones, conflictos y una vida muy distinta a la suya, Fer Jalil encontró en De 15 a 30 en una noche la oportunidad de dar un paso que llevaba tiempo deseando: convertirse en actriz. La creadora de contenido protagoniza esta nueva producción de ViX MicrO, una experiencia que le confirmó que quiere seguir explorando el mundo de la interpretación.

La oportunidad llegó y Fer decidió prepararse tanto como pudo para asumir el reto. No se trataba solamente de presentarse ante una cámara, algo habitual en su trabajo, sino de aprenderse un guion, construir a otra persona y responder a las exigencias de una producción profesional.

“En la creación de contenido suelo ser la guionista, la directora, la productora, la camarógrafa y absolutamente todo, sobre todo en los videos cortos. Pero pasar a un formato de televisión significa aprenderme guiones y hacer lo mejor que pueda en cuestión de actuaciones. Es totalmente diferente”, explica en entrevista con TVyNovelas.

En De 15 a 30 en una noche, Fer interpreta a Valeria, una adolescente de 15 años que sueña con ser adulta, exitosa y admirada.

Después de vivir una humillación durante su fiesta de XV años, despierta en 2026 convertida en una influencer famosa de 30 años. Sin embargo, detrás de esa imagen aparentemente perfecta descubre una vida vacía, relaciones marcadas por el marketing y la pérdida de Manuel, el amor verdadero de su juventud.

La historia, producida por Carlos y Eduardo Murguía pone sobre la mesa el contraste entre la imagen que proyectamos y lo que realmente somos, un conflicto que la actriz pudo abordar desde un lugar muy personal. Al leer el guion, encontró en Valeria rasgos que reconoció de inmediato.“Valeria y yo nos parecemos mucho. Cuando leí el guion por primera vez, vi que era una niña muy introvertida, penosa y a la que molestaban un poco. Me relacioné mucho con ella y fue bastante fácil interpretarla”, cuenta. La conexión con su personaje no significa que Fer haya dejado atrás por completo esa timidez. De hecho, reconoce que todavía forma parte de su personalidad, aunque su trabajo en internet pueda transmitir una imagen diferente.

“Yo sigo siendo introvertida. Me gusta fingir ser extrovertida”, confiesa. Uno de los momentos más difíciles durante el rodaje tuvo que ver precisamente con una emoción que preferiría reservar para la intimidad.

“Tal vez el reto más grande fue llorar en público. A mí no me gusta llorar delante de otras personas, así que tener que hacerlo frente a la gente fue una locura. No estaba acostumbrada, y creo que ese fue el desafío más grande”, reconoce.

Antes de esta oportunidad, Fer ya había tomado clases de actuación, pues también le interesaba el doblaje. Además, se preparó en el CEA de Televisa y decidió reforzar sus conocimientos antes de comenzar el proyecto. Aunque había participado en videos musicales, asumir el protagonismo de una historia de ficción representó su primera experiencia de esta naturaleza. “En todos los trabajos hay que delegar si quieres seguir creciendo. En la creación de contenido es muy diferente y difícil, porque lo que tienes que delegar es la creatividad”, reflexiona.

Fer explica que primero aprendió a confiar en otras personas para resolver tareas como la edición y la producción. En esos campos identificó hasta dónde llegaban sus capacidades y buscó colaboradores que pudieran superarlas. Sin embargo, entregar parte del proceso creativo ha sido mucho más complicado. “Como la creatividad es literalmente infinita, me ha llevado seis años intentarlo y todavía no lo he logrado”, admite.

Esa experiencia también le ha enseñado que el crecimiento profesional implica aprender a trabajar en equipo sin perder la esencia propia. Un desafío que ahora se suma a los aprendizajes que está acumulando como actriz. Porque, después de descubrir lo que significa interpretar a Valeria, Fer no quiere que esta oportunidad se convierta en una experiencia aislada. Su intención es continuar preparándose y probarse en historias de mayor duración.

“Desde que lo hice dije: ‘¡Uf!, yo no quiero dejar estas clases, quiero seguir con algo más largo’. Me encantó hacer una micronovela, pero, si se puede hacer algo en formato horizontal, a mí me volvería loca. A futuro me gustaría explorar todas las ramas de la actuación: cine, televisión y escenarios. Quiero conocerlo todo. Me gusta mucho y siento que soy buena aprendiendo, así que creo que puedo llegar a hacerlo bien”, concluye.