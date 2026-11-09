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Le cantan “Ya supérame” a José Eduardo Derbez ¿fue una burla a su ex Paola Dalay?

Al final de una función especial de Mixologando en teatro, el público cantó el tema de Grupo Firme

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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José Eduardo Derbez

Instagram / Captura TIkTok

“Esto fue como terapia para mí”, dijo José Eduardo Derbez ante las 430 personas que llenaron el Marketeatro de la Ciudad de México.

El hijo de Eugenio Derbez dio una función especial de su podcast “Mixologando”, en el que invitados como El Diablito y Alfredo Adame hicieron algunos comentarios humorísticos sobre el actual momento que vive el actor: la separación de Paola Dalay.
José Eduardo y Paola anunciaron este rompimiento el domingo 1 de noviembre y al día siguiente, ella confirmó que estaba en una nueva relación con el futbolista César Romo.
Desde ese momento, los fans se han dividido en bandos: quienes apoyan a José Eduardo (y critican a Paola), y quienes apoyan a Dalay (y critican a Derbez).
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¿Por qué le cantaron “Ya supérame” a José Eduardo Derbez?

En este contexto fue que el final de la función de Mixologando en el Marketeatro se convirtió en una especie de terapia grupal a favor de Derbez. Y el momento culminante fue cuando el público se unió en coro para cantar “Ya supérame”, de Grupo Firme.

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Este tema se ha convertido en un himno de las separaciones amorosas, pues narra en primera persona el reclamo de alguien contra su ex que no deja de molestarlo.

En redes sociales, los fans que apoyan a José Eduardo señalan que Paola Dalay suele reaccionar a los videos, comentarios y publicaciones en los que se habla mal de su ex.
Por eso, la canción de “Ya supérame” al final de Mixologando se interpretó como un mensaje directo contra la ex de José Eduardo.

josé eduardo derbez Paola Dalay
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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