Kimberly la más preciosa está de luto y en la quiebra, ¡ni Wendy Guevara la puede salvar!

“Tengo muchas ganas de llorar”, dice Kimberly la más preciosa cada que habla de la crisis por la que atraviesa.

La creadora de contenido tuvo primero que enfrentar la muerte de su madre y ahora, cuando todavía está emocionalmente frágil, recibió un requerimiento del SAT por no haber pagado impuestos en tiempo y forma.

El proceso, de hecho, avanzó hasta el congelamiento de las cuentas de Kimberly, lo cual ocurre cuando el SAT ya agotó los avisos para exigir el pago de los adeudos.

La creadora de contenido ha dedicado sus transmisiones de este fin de semana para contarlo a sus seguidores el problema que parece un laberinto sin salida, incluso a pesar de que Wendy Guevara le ofreció su ayuda.

“Una abogada que me consiguió la contadora me pide 600 mil pesos para iniciar el proceso y recuperar mis cuentas. Pero pues esas cuentas ya no van a tener dinero, yo para que las quiero, yo lo que quiero es mi dinero. Pero que todo ese dinero ya lo absorbió el SAT”.

TE RECOMENDAMOS: Le cantan “Ya supérame” a José Eduardo Derbez ¿fue una burla a su ex Paola Dalay?

En efecto, el SAT tiene entre sus facultades, la retención de las cuentas bancarias de los deudores para garantizar el pago de impuestos y multas acumulados.

¿Cuánto dinero le congeló el SAT a Kimberly la más preciosa?

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Ni siquiera Kimberly lo tiene claro. Pero habla de dos cifras en una de las transmisiones que hizo el viernes.

“De los 4 millones (que tenía en su cuenta) ahora son 2... pero yo no entiendo qué tengo que pagar... no tengo cabeza ahorita para eso, apenas estoy con lo de mi mamá”.

En otro video, contó que ya recibió la llamada de Wendy Guevara quien le ofreció su apoyo, aunque no especificó si lo hará económicamente o para contactarla con algún abogado.

Lo cierto es que ante la crisis, Kimberly se mantienen optimista: