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El eliminado de La Granja VIP sale con 12 kilos menos: casi todo el tiempo fue peón

En semana 10 de La Granja VIP, Ivonne Montero se salvó nuevamente de la eliminación

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
fernando lozada (2).jpg

Fernando Lozada antes y después de La Granja

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Fernando Lozada fue especialmente castigado durante todo el tiempo que estuvo en el reality show La Granja VIP.

Puesto que era, al entrar, uno de los granjeros con mejor físico, más resistentes y con más fuerza para labores como darle vuelta al molino, Fernando fue constantemente elegido para ser peón.
En total, de las 9 semanas que estuvo en La Granja, cinco fue peón, incluyendo 4 semanas consecutivas.
Hace 15 días comenzó a notar cambios importantes en su cuerpo... y en su metabolismo.
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¿Por qué bajó de peso Fernando Lozada en La Granja VIP?

El cansancio le cobró factura y así se lo hizo saber a la producción de La Granja VIP.

“Los peones no tenemos acceso a azúcar”, reclamó Fernando.

Su queja fue tomada en cuenta por la producción, que efectivamente notó que esta dinámica del reality condenaba a los peones a no comer nada de fruta. Desde esa semana, pudieron comer plátanos y naranjas.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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Ericka Rodríguez

Fernando Lozada fue eliminado este 8 de noviembre luego de perder el duelo de votos del público contra Ivonne Montero.

Al salir, se evidenció su cambio físico y fue lo primero que comentaron Adal Ramones y Kristal Silva, conductores de La Granja VIP.

El propio Fernando dijo: “Tengo 10 kilos menos... o 12, la verdad es que ya ni sé”.

La Granja VIP Fernando Lozada
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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