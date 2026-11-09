Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mauricio Ochmann adivina la identidad de Fifi Ñera en "¿Quién es la Máscara?”

Este 8 de noviembre también se desenmascaró a El Paisa, quien resultó ser el host digital del propio programa

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
quiene s la mascara 8 de noviembre.jpg

Fifi Ñera y El Paisa

Instagram

El programa de ¿Quién es la Máscara? de este 8 de noviembre tuvo dos identidades reveladas.

La primera de ellas fue Fifi Ñera, quien perdió su duelo contra Licuachela y AnaConda.
La identidad de Fifi Ñera despertó la curiosidad de los investigadores, quienes antes de que fuera revelada, apostaron así:

  • Yuri dijo que era Fey
  • Juanpa Zurita intuyó que era Mariana Treviño
  • Anahí aseguró que se trataba de Alicia Villarreal
  • Mauricio Ochmann apostó por Camila Sodi

TE RECOMENDAMOS: Roberto Palazuelos da detalles del asalto a su hijo al salir de la Universidad: “Fue en la zona de Santa Fe”

Cuando se supo que Fifi Ñera había perdido el duelo, Ochmann decidió cambiar su apuesta y dijo que, en su opinión, era Fabiola Guajardo la que estaba detrás de esa Máscara.

Y efectivamente, fue la actriz de telenovelas Fabiola Guajardo la que estuvo detrás de Fifi Ñera.

¿Quién estaba detrás de El Paisa?

En el segundo duelo se enfrentaron El Paisa, La Patrona y Roseta Palomares.
La salvada por el panel de investigadores fue Palomares, quien asombró con su interpretación de Don’t you worry child.
Enseguida, el público votó para salvar a La Patrona.
De modo que el segundo desenmascarado de este 8 de noviembre fue El Paisa.

Al quitarse la Máscara, se supo que era Jair Sánchez... quien también trabaja en el equipo del programa como host digital.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jose eduardo derbez.jpg
Famosos
Le cantan “Ya supérame” a José Eduardo Derbez ¿fue una burla a su ex Paola Dalay?
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
ferjalil-vixmicro.jpg
Famosos
Fer Jalil debutó como protagonista en “De 15 a 30 en una noche”, la nueva historia de ViX MicrO
Noviembre 08, 2026
 · 
Nayib Canaán
serie-timbiriche--.jpg
Famosos
Clara Dalmao y Jaume Mateo defienden la serie de Timbiriche
Noviembre 08, 2026
 · 
Edson Vázquez
jessie cervantes.jpg
Famosos
Jessie Cervantes habla de la deuda que tiene con sus hijos y toda su familia
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
rosa gloria chagoyan.jpg
Famosos
El día que Rosa Gloria Chagoyán tuvo un novio por telepatía... y ¿por qué sus piernas valen 1 mdd?
En las páginas de nuestra TVyNovelas quedó el registro de sus propias palabras
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
cuna de lobos alejandro camacho diana bracho.jpg
Telenovelas
Diana Bracho y Alejandro Camacho se reencuentran 40 años después de haberse enfrentado en “Cuna de Lobos”
Noviembre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
ruben kuri roberto carlo (3).jpg
Famosos
El actor Roberto Carlo presume FOTOS de su boda con el experto en moda Rubén Kuri: “Ya es oficial”
Rubén Kuri y Roberto Carlo se comprometieron desde hace seis años y desde entonces viven un idilio
Noviembre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
faysi mariana echeverría.jpg
Famosos
Mariana Echeverría acusa a excompañeros de “Me caigo de risa” de hacerle el feo
Al informar que se prepara para volver a Televisa con nuevo programa, Echeverría confirmó también que su amistad con Faysi se acabó
Noviembre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores