Mauricio Ochmann adivina la identidad de Fifi Ñera en "¿Quién es la Máscara?”

El programa de ¿Quién es la Máscara? de este 8 de noviembre tuvo dos identidades reveladas.

La primera de ellas fue Fifi Ñera, quien perdió su duelo contra Licuachela y AnaConda.

La identidad de Fifi Ñera despertó la curiosidad de los investigadores, quienes antes de que fuera revelada, apostaron así:



Yuri dijo que era Fey

Juanpa Zurita intuyó que era Mariana Treviño

Anahí aseguró que se trataba de Alicia Villarreal

Mauricio Ochmann apostó por Camila Sodi

TE RECOMENDAMOS: Roberto Palazuelos da detalles del asalto a su hijo al salir de la Universidad: “Fue en la zona de Santa Fe”

Cuando se supo que Fifi Ñera había perdido el duelo, Ochmann decidió cambiar su apuesta y dijo que, en su opinión, era Fabiola Guajardo la que estaba detrás de esa Máscara.

Y efectivamente, fue la actriz de telenovelas Fabiola Guajardo la que estuvo detrás de Fifi Ñera.

¿Quién estaba detrás de El Paisa?

En el segundo duelo se enfrentaron El Paisa, La Patrona y Roseta Palomares.

La salvada por el panel de investigadores fue Palomares, quien asombró con su interpretación de Don’t you worry child.

Enseguida, el público votó para salvar a La Patrona.

De modo que el segundo desenmascarado de este 8 de noviembre fue El Paisa.

Al quitarse la Máscara, se supo que era Jair Sánchez... quien también trabaja en el equipo del programa como host digital.

