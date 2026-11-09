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Roberto Palazuelos da detalles del asalto a su hijo al salir de la Universidad: “Fue en la zona de Santa Fe”

El hijo de Roberto Palazuelos estudia el cuarto semestre de Derecho pero, asegura, ya está trabajando en un despacho muy importante

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
roberto palazuelos hijo.jpg

Roberto Palazuelos y su hijo

Instagram

Roberto Palazuelos está muy orgulloso de su hijo.

Actualmente está estudiando la carrera de Derecho, va en cuarto semestre y, según contó el actor y empresario en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, ya comenzó a trabajar en un importante despacho.
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¿Cómo asaltaron al hijo de Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos relató, sin embargo, que recientemente hubo un incidente que lo tuvo preocupado: “lo acaban de asaltar”.
Contó que su hijo iba saliendo dela universidad cuando fue interceptado por los ladrones.

“En un alto, le pusieron una pistola en la cabeza y le quitaron su celular, su cartera, todo”

El actor cuenta que su hijo resultó especialmente afectado pero él trato de tranquilizarlo.

“Al final de cuentas, son cosas materiales, el teléfono estaba asegurado, la cartera... pues de inmediato cancelamos todo”.
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El asalto contó, fue por al área de Santa Fe, en la ciudad de México. “Es una zona peligroso por los semáforos”, dijo en relación al modus operandi en el que los rateros aprovechan que los autos deben detenerse y en ese momento abordan a los conductores.

ROBERTO PALAZUELOS
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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