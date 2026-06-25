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Vadhir Derbez celebra la suspensión de la MP que investigaba su caso de presunto abuso: “Fue corrupta”

El actor y cantante ha negado las acusaciones en su contra

Junio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
vadhir derbez (2).jpg

Vadhir Derbez

Instagram / X

Vadhir Derbez enfrenta desde abril de 2026 una denuncia por presunto abuso sexual y violación.

El actor niega las acusaciones que fueron hechas por una modelo de 19 años que participó en la grabación de uno de sus videos musicales, realizado en la Ciudad de México.
De acuerdo con el relato de la presunta víctima, Vadhir la llevó a un camerino de la locación ubicada en Coyoacán y ahí habrían sucedido los hechos.
En contraste, el actor y su equipo legal han hecho públicos videos grabados en dicha locación y en las horas en las que supuestamente sucedieron los delitos. En las imágenes se ve a Vadhir en sus actividades de actuar y producir el video, sin interacción con la modelo que lo acusa.
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¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la suspensión de la MP que lleva su caso?

La tarde de este 25 de junio, se informó que la Ministerio Público Carla Rodríguez Saldaña, que estaba a cargo del caso, fue suspendida. A esta funcionaria pública, el equipo legal de Derbez la había señalado como sospechosa de vender el expediente a los abogados de la parte acusadora.

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Vadhir reaccionó el X con un mensaje en el que reitera las acusaciones contra esta MP.

“Celebro que la Fiscalía haya suspendido a una agente del Ministerio Público señalada por actos de corrupción. En especial, celebro que se actúe contra esa MP, cuya actuación en mi caso fue corrupta, irregular y completamente ajena a la legalidad”.

Vadhir Derbez ha señalado también que detrás de la acusación en su contra habría un modus operandi de una banda organizada que incluso estaría involucrada en delitos como trata de personas.

“Desde el inicio he denunciado las graves anomalías con las que se integró una carpeta apócrifa en mi contra”.

Finalmente, Vadhir Derbez reiteró que el juicio hasta ahora ha sido desventajoso para él y su defensa, por lo que pidió que también se investiguen esas irregularidades.

“Existen elementos que obligan a investigar a fondo su posible colusión con la asesoría jurídica de quien se ostenta como víctima”.

Y anunció que ya puso la denuncia al respecto ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada con la intención de que “se sancione a todos los responsables”.

vadhir derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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