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Verónica Montes nos cuenta de los preparativos de su boda y confiesa que desea ser mamá

¡Una boda con promesa a su papá!... A días de llegar al altar, la actriz nos cuenta cómo van los preparativos y revela que su deseo es convertirse en madre.

Noviembre 09, 2026 • 
Grisel Vaca
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Verónica Montes: ¡Una boda con promesa a su papá!

A días de caminar al altar de la mano de su padre, tal como se lo prometió, Verónica Montes nos cuenta cómo van los preparativos de su boda con el empresario Adrián Martínez. Asimismo, confiesa que sigue latente su deseo de convertirse en madre y revela que volvió a congelar sus óvulos después de que tres de ellos fueran dañados en el lugar donde los tenía resguardados anteriormente.

Ya empezó la cuenta regresiva. ¡Te nos casas ya este mes! Cuéntanos, ¿cómo van los preparativos?
Sí, ya prontito, ya no queda nada. Estoy muy feliz; falta poquito. Obviamente, hacer una boda no es nada fácil: se caen cosas, tienes que conseguir otras de un día para otro. Es como una producción completa, pero estoy muy contenta. No duermo mucho, pero estoy contenta.

Sabemos que fuiste hasta Barcelona por tu vestido…
Fíjate que Mía Novias me propuso ese sueño, porque yo nunca había ido a Europa. Me propuso que Alberto Palatchi me hiciera mi vestido en Barcelona. Entonces, me llevaron para allá y me diseñaron mi vestido desde cero; se demoraron como tres meses y medio, volví a probármelo, a ajustar detallitos y hace unos días llegó a mi casa, así que estoy muy emocionada. Es tal como lo soñé, con todo el estilo que quería. Fue un sueño porque además conocí un poquito de Europa, así que fue como doble felicidad.

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Verónica Montes se casa

@eduardoraos

¿Estás nerviosa? ¿Qué pasa por tu mente?
Principalmente que no se nos olvide nada, aunque tenemos a la wedding planner, que es muy linda y es una maravilla. Y bueno, estoy pendiente del trabajo, de cumplir prioridades, y ya en la noche, cuando regreso a mi casa, avanzo en lo de la boda. Sigo trabajando con la novela y, en mis tiempitos libres, en el camerino, pues ya hago las cosas que tengo que hacer.

La luna de miel, ¿dónde será?
No, ahorita no se puede porque, gracias a Dios, hay trabajo. Yo creo que en enero nos iremos unos días a la playa, y qué mejor que una playa mexicana, ¡yo las amo!

¿Qué significa para ti dar este gran paso en tu vida?

“Pues se lo prometí a mi papá, porque él quería llevarme al altar y le estoy cumpliendo. Quiero cumplirle el sueño de llevarme al altar; por eso, más que todo, estoy haciendo la boda”.

Sobre tu deseo de ser mamá, ¿sigue latente?
Sí, me encantan los niños y quisiera ser mamá pronto.

¿Qué pasó con tus óvulos? ¿Pudiste rescatarlos? Hace tiempo pudimos rescatar solo uno; el doctor Barroso lo rescató del otro doctor que los congeló muy temprano. Y con el doctor Barroso ya congelamos óvulos y ya tenemos los embriones, solo tenemos que ver cuándo es la fecha indicada, cuándo puedo tener un tiempito, porque sí son muchas cosas que se tienen que hacer. Obviamente va a ser pronto, pero todavía no sé si el siguiente año o hasta el otro.

Verónica Montes

Verónica Montes
Grisel Vaca
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