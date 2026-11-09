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Sasha Sokol contraataca y lanza 5 preguntas a la gente que la “juzga”

Tras el anuncio de que demandará ahora por la vía penal a Luis de Llano, la polémica se reaviva

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
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Sasha Sokol

X

Sasha Sokol lleva casi cinco años en litigio.

Su acusación contra Luis de Llano por abusar de ella cuando tenía 14 años y luego por provocarle daño moral con sus declaraciones públicas es ya una sentencia en firme, juzgada incluso por la Suprema Corte de Justicia.
No obstante, el productor no ha cumplido la sentencia que se le dictó: una disculpa pública hacia Sasha Sokol.
La semana pasada, De Llano publicó un video con el que pretendía cumplir esa sentencia.

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Al día siguiente, Sasha explicó que lo que dijo el productor en el video no era lo que dictó el juez, por lo que Luis de Llano sigue sin cumplir.

El mensaje de Sasha a sus haters

Esta nueva situación ha generado una ola de comentarios insensibles y poco empáticos en redes sociales, donde se cuestiona a Sasha (la revictimizan con comentarios insultantes y mal intencionados) y a sus padres (los señalan por “no cuidarla”, lo cual por cierto es un elemento fundamental de la sentencia: Luis de Llano debe decir claramente que los papás de Sasha no tuvieron responsabilidad alguna).

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Alejandro Flores


La cantante y artista plástica decidió, como pocas veces, responder en su perfil de X con cinco preguntas puntuales y un mensaje contra sus haters que la revictimizan cada vez que la cuestionan.

“Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas”, escribe Sasha.

¿Y cuáles son las preguntas? Las enlistamos a continuación.

  1. ¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad?
  2. ¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo?
  3. ¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso?
  4. ¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima?
  5. ¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?

Como suele suceder en las conversaciones de X, el mensaje de Sasha provocó un nuevo debate entre sus seguidores.

Sasha Sökol Luis de Llano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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