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¿Bellakath es o no es abogada? Este es el verdadero nivel de estudios de la habitante de La Mansión VIP

Durante un recorrido por la Facultad de Derecho, la propia Bellakath reveló si tiene título

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
bellakath (1).jpg

Bellakath en la Facultad de Derecho y en La Granja VIP

TikTok / Youtube

BellaKath está en La Mansión VIP, reality show que comenzó este 8 de noviembre.

Pero antes de entrar, visitó Ciudad Universitaria para ir a la Facultad de Derecho.
La cantante y creadora de contenido suele usar durante sus pleitos con otras influencers el argumento de “yo soy abogada”.
Lo hizo, por ejemplo, cuando peleó con Yeri Mua, su respuesta ante las críticas hacia su cuerpo fue:

"¿Hablas de mi cuerpo? Mírate tú, si cuando estabas con tus novios todos decían que te apestaba la... Tú eres una piruj... de internet que se hizo famosa por chismes, yo soy compositora y graduada del CCH y de la UNAM”.

¿Bellakath es licenciada en Derecho?

Sin embargo, su nivel de estudios siempre ha estado rodeado de misterio... hasta hoy, que finalmente ella misma revela la verdad.
En un video publicado en sus redes sociales, muestra su visita a la Facultad de Derecho y narra cómo fue estudiar en ese edificio.

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Con su estilo cotidiano y sin pretensiones, recrea cómo tenía que correr por los pasillos y escaleras de la Facultad para llegar a clases.
Pero confiesa que hasta hoy, carece del título de Licenciatura.

“Pero les prometo que vamos a volver para tener ese título”, dice Bellakath.

De modo que académicamente la influencer tiene un licenciatura trunca porque curso todo el programa de estudios durante 5 años pero no hizo tesis para titularse.

“Pero no me gusta dejar nada inconcluso y además quiero que junto a mis Discos de Oro y Platino pueda poner mi título”.

Bellakath La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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