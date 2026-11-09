Aylín Mujica sorprende al aparecer JUNTO A SU EX para “pedir por el alma” de su hijo frente al mar

“Está lleno de símbolos que a Mauro le encantaban”.

La cubana Aylín Mujica apareció junto a su expareja y padre de su fallecido hijo, Osamu Menéndez, en un par de fotos que compartieron en sus redes sociales. La actriz y el músico acudieron al mar con una firme intención: “pedir por el alma” de Mauro.

La pareja se retrató frente al mar para honrar a Mauro, quien murió de forma repentina a mediados de julio pasado a los 32 años.

“Pidiendo por tu alma”, escribió Mujica en la postal en la que también etiquetó a su primogénito.

TE RECOMENDAMOS: Aylín Mujica vive ‘manifestación’ de su hijo: SE APAGARON LAS LUCES en pleno programa cuando hablaba de él

Y aunque en apariencia Aylín y Osamu estaban solos, después compartieron que otros integrantes de la familia de ella los acompañaron como su madre, doña Alina Ricard, y Violeta, su hija mejor.

El encuentro se trató de una reunión familiar, a punto de que se cumplan 4 meses del deceso del joven DJ, quien perdió la vida a consecuencia de un cuadro de neumonía que se complicó mientras estaba de viaje en Barbados.

Llamó la atención que Aylín Mujica, parte de su familia y su ex aparecieran este fin de semana frente al mar luego de que ella dijera semanas atrás que esparcerían las cenizas de su hijo en el océano.

Aylín había destacado que depositarían los restos de Mauro en el Arrecife Memorial de Neptuno, un cementerio submarino, localizado frente a la costa de Key Biscayne en Florida.

NO TE VAYAS SIN LEER: Aylín Mujica “se niega a aceptar” que su hijo ya no está y a tres meses de su muerte dice: “SIGO BUSCÁNDOTE”

“Vamos a tirar las cenizas en el único cementerio que existe en el mundo bajo del mar, que se llama Neptuno Cementerio en la Florida y está lleno de símbolos que a Mauro le encantaban”, indicó.