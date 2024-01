José Eduardo será papá, ¿a quién le dio la noticia primero, a Victoria Ruffo o a Eugenio Derbez?

El actor y la influencer no caben de felicidad al enterarse de que serán papás.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron al mundo la increíble noticia de que están en la dulce espera de su primer hijo.

Las reacciones de famosos no se han hecho esperar como la Alessandra Rosaldo, Paul Stanley, Andrea Escalona, Jacky Bracamontes , África Zavala y la del hermano de José Eduardo, Vadhir Derbez, que le escribió un divertido comentario: “Voy a ser tío de nuevo OLOVORGO, jajaja. Te amo hermano! Felicidades a los dos, que emoción! Like si crees que es Niña, like si crees que es niño”.

¿A quién le dio premio la feliz noticia, a su mamá o a su papá?

A través de su canal de Youtube, José Eduardo Derbez compartió que su mamá, Victoria Ruffo, fue quien se enteró primero.

“Mi mamá (Victoria Ruffo) fue la primera en enterarse, le hice una caja que decía: ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’, y una prueba de embarazo; se puso muy feliz, nos abrazamos, lloramos, lo festejamos. Mi mamá enseguida me dijo: ‘Vamos a comprarle cosas’, pero le dijimos que aún no sabíamos qué será, niña o niño’.

Respecto a cómo le dio la noticia a su papá, Eugenio Derbez, José Eduardo comentó: “Después de decirle a mi mamá, coincidió que mi papá viniera a México con Aitana y con Alessandra, pues los citamos en un restaurante. También les hicimos una cajita que decía: ‘Van a ser los mejores abuelos’. Les dije asómense a esta caja y como era diciembre pensaron que era un regalo; Alessandra pensaba que era una broma pero cuando lo vio comenzó a gritar y brincar, lo bueno que era un privado si no toda la gente se hubiera enterado. Mi papá se quedó como que no lo creía, lloramos y nos abrazamos, tuvimos una platica muy bonita, en ese momento le hicimos una videollamada a mi hermana Ais y Vadhir ya sabía, todo fue muy bonito”.

