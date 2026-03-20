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‘Apio’ Quijano SE LANZA contra José Eduardo Derbez y critica sus looks… pero él ya le contestó

El hijo de Eugenio Derbez le respondió al cantante por las críticas contra su ropa.

Marzo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El cantante ‘Apio’ Quijano fue severo con sus comentarios en contra de José Eduardo Derbez.

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“Uno nunca sabe para quién trabaja”.

Para nadie han pasado desapercibidos los diferentes looks y accesorios de los que ha echado mano el actor y comediante José Eduardo Derbez, sin embargo, apenas llegaron las críticas y controversias.

Y es que fue el cantante de ‘Kabah’, ‘Apio’ Quijano quien se le fue con todo al hijo de Eugenio Derbez. Sus palabras fueron expresadas en su programa de YouTube ‘Pipiris Nights’. Ahí el intérprete de ‘La calle de las sirenas’ emitió su opinión sobre las prendas costosas y extravagantes que ha lucido José Eduardo.

“A ver, honestamente… ¿tengo que decir algo? No quiero arruinarle la vida a partir de ahora. Trae pants, trae una camisa de calavera, era un blazer que es de vinipiel y esos lentes, ¡por Dios!, ¿quién se los dio?”.

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Los dichos de Quijano fueron emitidos hace un par de meses, sin embargo, es hasta ahora que se conoció la reacción de Derbez gracias un encuentro con la prensa.

Cabe recordar que a José Eduardo se le ha visto con pants gris, botas negras, camisetas con estampados de calaveras y brillos y hasta una chamarra de cuero de vinil, entre otros, sin embargo, destacaron unos lentes de la marca Balenciaga con diseño futurista que tienen un costo aproximado de 25 mil pesos.

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“No me digas, yo voté por él en ‘La Casa de los Famosos’, uno nunca sabe para quién trabaja. No, bueno, no tengo el placer de conocerlo, pero le mando buenas vibras y que luego me mande unos tips. Nunca he visto cómo se viste, pero según yo en ‘La Casa’ se vestía bien, ¿no?”, dijo Derbez.

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¿Cuánto cuestan los atuendos de José Eduardo?

Además de las gafas futuristas, el hijo de la actriz Victoria Ruffo también ha llamado la atención por usar unas botas Yves Saint Laurent, cuyo costo oscila los 93 mil pesos y también se dejó ver con una botas de la marca MSCHF, reconocida por extravagantes estilos.

Apio Quijano josé eduardo derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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