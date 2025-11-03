Victoria Ruffo confiesa por qué se fijó en Eugenio Derbez a pesar de ser “feo, payaso y codo”

“Ahorita, ahorita, ya a estas alturas de la vida, digo lo mismo, no sé qué le vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es…”

José Eduardo Derbez estrenó su podcast llamado ‘Mixologando’ y en su segunda emisión tuvo como invitada a su mamá, Victoria Ruffo. Sus declaraciones volvieron a colocar su relación con su expareja, Eugenio Derbez, en el ojo del huracán.

Y es que fue la curiosidad de Jose Eduardo lo que lo llevó a plantearle directamente a Ruffo sobre el origen de su vínculo con el comediante, provocando que Victoria confesara detalles inéditos de su historia.

La actriz, conocida como ‘La Reina de las Telenovelas’, abordó su pasado sentimental con Eugenio, a pesar de que terminó hace casi treinta años, pero que sigue generando interés tanto por la forma en la que terminó como por los intercambios públicos que mantienen.

“A mí sí me intrigaba y hasta lo platiqué con varias personas, porque fue un tema de conversación en una mesa amplia, yo que los conozco muy bien a mis padres… qué es lo que se vieron”, le preguntó José Eduardo a su madre con desconcierto.

La respuesta estuvo cargada de ironía y autocrítica. “Eso dices, eso crees…”, replicó la actriz, mientras José Eduardo bromeaba: “Bueno, supongo que se vieron todo, si no, no hubiera nacido, pero ahorita que los veo, como que qué fue de los dos, qué les gustó, porque nada más no”.

Ruffo se sinceró: “Ahorita, ahorita, ya a estas alturas de la vida, digo lo mismo, no sé qué le vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es…”. Ante ese comentario, Derbez intervino con humor: “Qué bonito se expresa”, a lo que Victoria respondió: “Pues fui descubriendo poco a poco todas esas ‘maravillas voladoras’”.

Sin embargo, José Eduardo insistió: “Pero mi pregunta no fue eso, sino qué fue lo que dijeron, ‘mira tenemos esto qué ver, somos parecidos en esto, nos gusta esto a los dos’, que es lo que buscas cuando empiezas una relación”. Tras una pausa, la actriz reconoció: “Pues sí”, aunque su hijo remató: “Nada más no encuentras”.

El propio actor sugirió que su padre “la agarró distraída”, mientras Ruffo evocó los recordó tiempos de la relación: “No, bueno, se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero pues nada más”, dijo la también llamada ‘Queen’.

El sentido del humor de Derbez fue uno de los factores determinantes en la atracción, descubrió José Eduardo. “Te hacía reír… yo siempre he dicho que te hagan reír es muy importante, enamora, que tengan sentido del humor, de eso a que te hagan pasar corajes, mejor que te hagan reír”.

Ruffo afirmó que eso fue decisivo, aunque matizó: “Pero también te hacen pasar corajes y con el tiempo dices, ‘qué pasó, qué le viste, qué estabas borracha, dormida’”.

La relación entre Victoria y Eugenio terminó en 1996, marcada por el episodio de la ‘boda falsa’ y una extensa pelea legal por la patria potestad de su hijo. Ruffo consideró la ceremonia un engaño, mientras que Derbez sostuvo que ambos sabían que se trataba de un acto simbólico.

