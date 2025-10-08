Suscríbete
Famosos

Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez: “Es más amigo, papá nunca ha sabido serlo”

La actriz recordó toda la crianza de José Eduardo y todo el tiempo en el que el comediante no estuvo involucrado.

October 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Victoria-Ruffo-Derbez.jpg

La actriz se sinceró sobre la paternidad de Eugenio Derbez con su hijo José Eduardo.

Instagram

“Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…”.

Poco es lo que no se sabe sobre la mediática relación que mantuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez hace varios años. Los actores no solamente han llevado al terreno de la polémica sus diferencias y lo que no fue en su romance, sino también lo que ocurre en torno a su hijo José Eduardo.

Fue a través de una entrevista para ‘Sale el Sol’, que Ruffo recordó los años que los que debió asumir el rol de papá y mamá, y criar en solitario a su hijo, quien con el paso de los años ha logrado una convivencia armónica con el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ y con sus hermanos.

Según la llamada ‘Queen’ de las telenovelas no se contuvo al contar que Eugenio se enfocó más en su carrera que en la crianza de sus hijos José Eduardo, Aislinn y Vadhir.

“Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…”, expresó, aunque dejó en claro que al tocar el tema sólo se refiere a su propia experiencia y no a la de los demás hijos del también cineasta y comediante.

“Ahora que son grandes sus hijos se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos que cuando eran chicos, yo hablo de lo mío, de los demás niños yo no sé, ni me meto ni quiero problemas…”, indicó la protagonista de ‘La madrastra’.

Victoria fue tajante en sus palabras, pues al referirse a la actual relación de Eugenio con José Eduardo, indicó lo que, en su opinión, es claro a toda la luz.

“Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora…”, dijo la actriz durante la charla, acaparando toda la atención con sus declaraciones.

Así, la actriz hizo evidente su postura, aunque con el paso de los años ha preferido limar asperezas con su ex, sobre todo ahora que son abuelos de la pequeña Tessa, hija de José Eduardo con Paola Dalay.

Y aunque parece que atrás quedaron sus diferencias, Ruffo no pierde oportunidad de tirarle un buscapiés a Derbez sobre su pasado juntos. Y es que luego de sus palabras y tras cuestionamientos sobre si la última hija del comediante, Aitana, a quien Eugenio tuvo con la cantante Alessandra Rosaldo, sí tiene los cuidados que les faltaron a sus hijos mayores, mencionó:

“Ojalá que sí porque de los errores se aprende y si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá…”, dijo la actriz.

Por último, sobre si el también productor le dedicó más tiempo a su carrera que a la familia, Ruffo fue directa al responder: “Trabajó mucho, trabajó más que estar en familia… Cuando uno es papá ya tienes otra responsabilidad, entonces tienes que cambiar muchas cosas”, finalizó.

josé eduardo derbez Victoria Ruffo Eugenio Derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
La-granja-vip.jpg
Famosos
‘La Granja VIP': ¿Dónde se ubica el ‘reality rural’ y qué actividades tendrán los participantes?
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
vanessa-la-vecina-victor-ortiz-.jpg
Famosos
Vanessa ‘La Vecina’ y Víctor Ortiz juntos: ¿Qué tipo de relación tienen?
October 08, 2025
 · 
Nayib Canaán
Verónica-Castro-Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y le dice que tiene una colección de mentiras
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Kiko-Bad-Bunny.jpg
Famosos
‘Kiko’ le pide a Bad Bunny que colaboren juntos tras ver sketch de ‘El Chavo del 8’
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Danna-Mario-Bautista-manager.jpg
Famosos
Vinculan a manager de Danna y Mario Bautista por fraude de 40 millones de pesos; estafó a Ricky Martin
Pepe Tajonar está detenido en el Reclusorio Sur por organizar un concierto en Puebla que no se llevó a cabo.
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nicandro-Díaz-mamá.jpg
Famosos
Confirman muerte de la madre del productor Nicandro Díaz tras supuesta desaparición
La señora Delia González Hernández perdió la vida el 23 de septiembre pasado.
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
samii-herrera-ricardo-perez.jpg
Famosos
Samii Herrera denuncia amenazas tras revelar que novio de Susana Zabaleta le envió mensajes
La influencer denuncia que ha sido blanco de hostigamiento y ataques tras revelar que Ricardo Pérez la contactó aunque sigue con la actriz.
October 07, 2025
 · 
Nayib Canaán
emilio-suenos-.jpg
Viral
Luto en TV: Murió el presentador Emilio Sueños tras una semana en terapia intensiva, ¿qué le pasó?
Descanse en paz.
October 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero