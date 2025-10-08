Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez: “Es más amigo, papá nunca ha sabido serlo”

“Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…”.

Poco es lo que no se sabe sobre la mediática relación que mantuvieron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez hace varios años. Los actores no solamente han llevado al terreno de la polémica sus diferencias y lo que no fue en su romance, sino también lo que ocurre en torno a su hijo José Eduardo.

Fue a través de una entrevista para ‘Sale el Sol’, que Ruffo recordó los años que los que debió asumir el rol de papá y mamá, y criar en solitario a su hijo, quien con el paso de los años ha logrado una convivencia armónica con el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ y con sus hermanos.

Según la llamada ‘Queen’ de las telenovelas no se contuvo al contar que Eugenio se enfocó más en su carrera que en la crianza de sus hijos José Eduardo, Aislinn y Vadhir.

“Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…”, expresó, aunque dejó en claro que al tocar el tema sólo se refiere a su propia experiencia y no a la de los demás hijos del también cineasta y comediante.

“Ahora que son grandes sus hijos se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos que cuando eran chicos, yo hablo de lo mío, de los demás niños yo no sé, ni me meto ni quiero problemas…”, indicó la protagonista de ‘La madrastra’.

Victoria fue tajante en sus palabras, pues al referirse a la actual relación de Eugenio con José Eduardo, indicó lo que, en su opinión, es claro a toda la luz.

“Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora…”, dijo la actriz durante la charla, acaparando toda la atención con sus declaraciones.

Así, la actriz hizo evidente su postura, aunque con el paso de los años ha preferido limar asperezas con su ex, sobre todo ahora que son abuelos de la pequeña Tessa, hija de José Eduardo con Paola Dalay.

Y aunque parece que atrás quedaron sus diferencias, Ruffo no pierde oportunidad de tirarle un buscapiés a Derbez sobre su pasado juntos. Y es que luego de sus palabras y tras cuestionamientos sobre si la última hija del comediante, Aitana, a quien Eugenio tuvo con la cantante Alessandra Rosaldo, sí tiene los cuidados que les faltaron a sus hijos mayores, mencionó:

“Ojalá que sí porque de los errores se aprende y si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá…”, dijo la actriz.

Por último, sobre si el también productor le dedicó más tiempo a su carrera que a la familia, Ruffo fue directa al responder: “Trabajó mucho, trabajó más que estar en familia… Cuando uno es papá ya tienes otra responsabilidad, entonces tienes que cambiar muchas cosas”, finalizó.

