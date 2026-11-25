La entrevista de Santiago Vizl a Javier Alatorre no pasó desapercibida para Martha Figueroa.

La periodista de espectáculos ha trabajado y conoce de cerca a Alatorre, pero también a la mamá de Santiago Vizl, Fernanda Familiar.

De modo que tiene muy claro el trasfondo de la entrevista. ¿Santiago Vizl entrevistó a su papá?

La versión de que Javier Alatorre y Fernanda Familiar tuvieron un hijo pero lo han mantenido en secreto ha estado tan presente en su vida, que el propio Vizl decidió abordarlo en esta entrevista que se publicó la semana pasada en su podcast La Barra de Santiago.

El momento más revelador es cuando Santiago le pregunta a Javier: ¿Qué soy para tí?

El periodista estelar de TV Azteca sonríe y le dice: “Ya sé para dónde vas”.

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Aunque efectivamente el diálogo parece confirmar que son padre e hijo, Javier Alatorre nunca lo dice.

¿Por qué dice Martha Figueroa que Santiago Vizl no es hijo de Javier Alatorre?

Por eso Martha Figueroa tiene su propia opinión respecto a lo que sucedió entre Santiago Vizl, Javier Alatorre y Fernanda Familiar.

Para empezar, la periodista cuestiona que Vizl nunca le hizo la pregunta directa "¿eres mi papá?”

“Y lo entiendo —dice Figueroa—. Es un chavo que entrevista súper bien pero no es... digamos Joaquín López Dóriga. Primero: es un tema muy fuerte para Santiago; y segundo, es Javier Alatorre. Era muy complicado”.

En su podcast “Así se hacen los chismes”, Martha opina que no es verdad que Santiago Vizl sea hijo de Alatorre. Y lo argumentó con base en su experiencia compartida con Javier y con Fernanda Familiar.

“Lo que te puedo decir es que si sí fuera el padre, en su momento no lo hubiera negado”.

Santiago también le preguntó en el podcast a Javier Alatorre por la relación con su madre, quien, se entiende por los ademanes de ambos, estuvo presente en la grabación.

Alatorre se deshace en elogios para Fernanda pero también evade confirmar si hubo alguna relación.

Para Martha Figueroa, no hay gato encerrado detrás de las declaraciones de Alatorre:

“Cuando nació Santiago, Javier y Fernanda eran dos personajes importantes de la comunicación y no lo hubieran negado y por eso yo creo que por ahí no es”.

Figueroa está convencida de su opinión porque, además, conoció de cerca a ambos periodistas.