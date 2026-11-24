“Los dos millones por los que me demandó mi hermana… se dio mi fallo porque ya estaba exagerando mucho”.

Esta tarde, el cantante Carlos Cuevas ofreció diversas declaraciones a la prensa, mismas donde confirmó que quedó exonerado de la demanda que habría interpuesto en su contra su hermana Aída.

Particularmente, al intérprete le requerían una indemnización de dos millones de pesos, sin embargo, ahora reveló que ya se emitió una sentencia.

“La juez dictó sentencia y exonerarme de todo pago. Los dos millones por los que me demandó mi hermana… se dio mi fallo porque ya estaba exagerando mucho ellos”, manifestó el intérprete al programa ‘Todo para la mujer’.

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Luego agregó que “la demanda fue por dos millones de pesos, pero la sentencia salió a mi favor. Hasta el día de hoy no tengo que pagar un peso”.

Al ser cuestionado sobre si le dolió estar demandado por Aída, Carlos indicó que “estaba molesto por tantas incoherencias y mentiras que fue a decir mi hermana… no nada más contra mis papás, también en contra de mi esposa y mis hijos. Yo estaba molesto por eso más que por lo legal”, aseguró.

El cantante reveló que “todavía en Las Vegas, en una entrevista aseguraba que yo le debía de pagar 3 millones de pesos, que si no me iban a embargar. ¿Cómo te van a poder embargar si ni siquiera hay una sentencia o el cobro? Que un juez dijera ‘debes esto’ y si yo me hubiera negado entonces sí”.

Sobre el caso, fue claro en que Aída todavía tiene un recurso o apelación, sin embargo, ya no puede hacerlo “sobre esa cantidad, si no por lo aranceles que sean de gastos y costos”.

Carlos insiste en que para él este tema debió acabarse hace tiempo, “pero aún así si quiere seguir le seguimos”, dijo.

Por último, contó que en la más reciente entrega de los Premios Grammy coincidió con ella y su familia, volaron en el mismo avión, aunque evitó a toda costa encararla y volver más incómoda la situación.

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En el panel del programa, los comunicadores recordaron que la denuncia inició porque Carlos negó que Juan Gabriel le hubiera pedido matrimonio a Aída, como ella había contado y no porque el cantante hubiera agredido a sus padres, como más tarde insistió.