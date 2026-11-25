“Pedí que se le avisara a Jessica ’N’ que sigue siendo delincuente, la sentencia sigue en pie”.

Laura Zapata recibió una notificación en la que le enteraron que la enfermera Jessica ’N’, responsable del cuidado de su abuela, Eva Mangue, de quien recibió descuidos importantes, podría cumplir su condena fuera de prisión.

Y es que un juez ya había dictaminado que la trabajadora de la salud tendría que permanecer en la cárcel los siguientes cuatro años.

Doña Eva Mangue murió el 24 de junio de 2022, a los 104 años, un año y cinco meses después de haber regresado a vivir a la casa de la villana de las telenovelas, luego del maltrato y descuidos que vivió en una casa de retiro. Zapata acondicionó su casa para que su abuela contara con los cuidados que su edad ameritaba.

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En ‘Le Grand Senior Living’, doña Eva estuvo al cuidado de Jessica ’N’, quien fue declarada culpable -y sentenciada a cuatro años de prisión- por los delitos de negligencia, lesiones y omisión de cuidado, esto debido a que Mange presentaba varias llagas, en diferentes partes del cuerpo; la más grave, con una profunidad de alrededor de nueve centímetros.

Pese a la muerte de la mujer que la cuidó como a una hija, Laura no paró en buscar justicia, y fue hasta junio pasado cuando un juez condenó a Jessica ’N’. La actriz indicaba que la dignidad humana de personas de la tercera edad podría estar asegurada, mismo hecho por el que ahora reclama que magistrados concedieran un amparo a la sentenciada, la cual busca cumplir su condena fuera de la cárcel.

“Tres magistrados dan la orden de que no se cumpla la orden del juez, modifican la sentencia del juez, porque yo me quede en que el juez había dicho que estaría cuatro años en la cárcel, sin ningún privilegio; los cuatro años los tiene que purgar en la cárcel, ella está evitando pisar la cárcel, que es donde tiene que estar”, dijo a ‘Venga la Alegría’.

Zapata añadió que dejó por escrito que no consiente la aprobación y que ahora buscará apelar para que la sentencia sea respetada.

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