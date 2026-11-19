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Santiago Vizl
Creador de contenido, hijo de Fernanda Familiar y Javier Alatorre
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Santiago Vizl, hijo de Fernanda Familiar, cuestiona de frente a su papá, Javier Alatorre: “Yo necesito sanar”
En el podcast “La barra de Santiago”, Javier Alatorre habló como no lo había hecho: “A veces los hijos de alargan”
Noviembre 19, 2026
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Alejandro Flores