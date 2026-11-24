“No me podía ver nadie, de hecho, fotos mías de chiquita, no hay, le tomaban fotos a todos, pero a mí, no”.

Hasta el podcast de Matilde Obregón en Youtube llegó Crystal, la cantante que destacó por sus participaciones en el ‘Festival OTI de la canción’. En la charla con la periodista, la intérprete, cuyo nombre real es Gaudelia Díaz Romero, contó pasajes de su nacimiento e infancia.

Crystal narró que es la menor de nueve hermanos, todos nacidos y criados en el estado de Guerrero.

Y ante las revelaciones más impactantes que hizo la cantante es que no fue la única de sus hermanos que nació ciega. De hecho, su hermano que seguía de ella, el octavo, también tiene discapacidad visual.

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Adriano, tres años mayor que Crystal, fue el primer hijo de la familia con esta condición. Y todo obedece a un medicamento contraindicado durante el embarazo.

Tras el nacimiento de Adriano, los padres decidieron que ya no querían hijos para que no nacieran sin poder ver, pero su madre resultó embarazada de nuevo y aunque intentó interrumpir el proceso de gestación, su médico le aseguró que, después de dejar de tomar el medicamento por tres años, ya no corría el riesgo de que su bebé naciera invidente, pero no fue así.

“Mi mamá siempre padeció de problemas de várices y todo eso, tomaba medicamentos, nunca le dijeron que eran agresivos, en una de esas se embaraza de mi hermano y, mi hermano, nace ciego, pasan tres años y, mi mamá se embaraza (de nuevo) y le dice ‘doctor, yo no quiero tener este bebé porque ya tuve un hijo ciego’, y le dije el doctor ‘no, señora, ya pasaron tres años, el efecto del medicamento ya no, señora confíe’, era un doctor que odiaba los abortos y, entonces, nazco ciega yo también”, relató.

Sin embargo, nacer sin visión no fue algo malo para ella, más bien lo que vivió después. Alrededor de 20 años, sus padres le hicieron creer que tanto ella como Adriano nacieron sin visión por una condición genética.

Al saber que podía heredar la ceguera, Crystal descartó convertirse en madre, pero años después supo que ese no era el motivo real de su condición.

“Aunque hubiera querido tener hijos, me daba ese miedo, entonces ya, como a los venititantos años me entero que no es cierto, que fue por medicamentos y por negligencias de mis papás y por negligencias del doctor porque, sí tengo que decir que es de ambas partes”, indicó.

La intérprete de ‘Suavemente’ reveló también que su padre pensaba que no había problemas si su hermano no veía, pero con ella era distinto. Ante su ceguera, el padre de Crystal afirmaba que nunca nadie la sabría procurar ni querer, por lo que opto por esconderla.

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