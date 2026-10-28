Amigos de Laura Bozzo le desean lo mejor mientras sigue hospitalizada; la esperan con oferta para hacer teatro en “Las Leonas”

Laura Bozzo fue hospitalizada después de sufrir una complicación relacionada con una úlcera perforada, por la que tuvo que ser intervenida de emergencia en Acapulco. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de México, en la capital del país. Su asistente, Aarón Guerrero, informó que permanece delicada, pero estable, y que había mostrado una evolución favorable con una reducción progresiva de la sedación. También advirtió que, debido a la complejidad del cuadro, existe riesgo de recaídas.

La preocupación se ha convertido en una cadena de buenos deseos, oraciones y mensajes de cariño. Mientras Laura Bozzo continúa hospitalizada en la Ciudad de México, amigos, productores y figuras del medio artístico se han sumado a las muestras de apoyo para que la conductora peruana supere este complicado episodio de salud y pueda regresar a sus actividades.

En tanto, uno de los mensajes más cercanos llegó de Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, quien destacó el cariño que siente por la presentadora y la fortaleza que le reconoce. “En mi familia la queremos mucho, la conocemos perfectamente y sabemos que saldrá adelante, es una mujer con mucho temple, aguerrida, que no se detiene ante las adversidades, además, es una mujer de fe, cree en la Virgen de Guadalupe y muy pronto la tendremos de vuelta”, expresó.

A esa cadena de buenos deseos se sumó Alberto Gómez, relacionista público y amigo de la conductora, quien recordó su carácter y la disposición que, dijo, siempre ha mostrado para ayudar a los demás. “Todos estamos orando por su recuperación, queremos tener por más tiempo a esa Laura divertida, ocurrente y siempre pendiente de ayudar a quien lo necesita”, manifestó.

Laura Bozzo ha sido muy criticada por los filtros que usa en sus fotos y videos. INSTAGRAM/laurabozzo_of

UNA OFERTA TENTADORA

Desde el ámbito teatral también hay mensajes de aliento. El productor Omar Suárez recordó que estuvo cerca de incorporar a la conductora al elenco de la obra Las leonas. Aunque las conversaciones no llegaron a concretarse porque a ella le surgió la oportunidad de participar en un reality show, el productor mantiene abierta la posibilidad de trabajar juntos.

“Creo que es una mujer muy talentosa, con un arrastre importante del público, la gente la quiere. Me parece que es inteligente, prudente y que conoce muy bien el negocio del espectáculo”, comentó a TVyNovelas.

Omar Suárez no ocultó sus deseos de que la presentadora se recupere y pueda retomar sus proyectos. “Por supuesto, siempre tendrá la puerta abierta. Dios nos dé la oportunidad. Sé que ahorita no está en un buen momento de salud, pero deseando que se recupere lo más pronto posible, tenemos la fe”, añadió al referirse a la posibilidad de volver a trabajar con ella.

El cariño también se hizo presente entre quienes compartieron experiencias televisivas con la llamada Señorita Laura.

Aleska Génesis, modelo y participante de La casa de los famosos de Telemundo, destacó que la conductora cuenta con personas que desean verla bien. “Laura tiene mucha gente que la quiere y todos estamos orando para que salga adelante de este mal momento”, expresó.

Quien también ha hablado con preocupación es Cristian Zuárez, expareja de Laura, con quien compartió una relación de muchos años. El cantante argentino recordó que en 2016 vivieron juntos otro episodio médico complicado, cuando ella tuvo que recibir atención por problemas intestinales.

“Me gustaría estar en estos momentos al lado de sus hijas, acompañándola, pero estoy al pendiente de una llamada. Si necesitan que esté ahí, estaré, y si no, desde acá, mandándole todas las oraciones”, expresó.