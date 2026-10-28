Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Amigos de Laura Bozzo le desean lo mejor mientras sigue hospitalizada; la esperan con oferta para hacer teatro en “Las Leonas”

Mientras amigos y hasta su ex piden por su salud, el productor Omar Suárez revela que la peruana estaba contemplada para la obra “Las leonas”.

Octubre 27, 2026 • 
Nayib Canaán
Laura Bozzo

Laura Bozzo reveló lo que más odia

Instagram

Laura Bozzo fue hospitalizada después de sufrir una complicación relacionada con una úlcera perforada, por la que tuvo que ser intervenida de emergencia en Acapulco. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de México, en la capital del país. Su asistente, Aarón Guerrero, informó que permanece delicada, pero estable, y que había mostrado una evolución favorable con una reducción progresiva de la sedación. También advirtió que, debido a la complejidad del cuadro, existe riesgo de recaídas.

La preocupación se ha convertido en una cadena de buenos deseos, oraciones y mensajes de cariño. Mientras Laura Bozzo continúa hospitalizada en la Ciudad de México, amigos, productores y figuras del medio artístico se han sumado a las muestras de apoyo para que la conductora peruana supere este complicado episodio de salud y pueda regresar a sus actividades.

En tanto, uno de los mensajes más cercanos llegó de Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, quien destacó el cariño que siente por la presentadora y la fortaleza que le reconoce. “En mi familia la queremos mucho, la conocemos perfectamente y sabemos que saldrá adelante, es una mujer con mucho temple, aguerrida, que no se detiene ante las adversidades, además, es una mujer de fe, cree en la Virgen de Guadalupe y muy pronto la tendremos de vuelta”, expresó.

A esa cadena de buenos deseos se sumó Alberto Gómez, relacionista público y amigo de la conductora, quien recordó su carácter y la disposición que, dijo, siempre ha mostrado para ayudar a los demás. “Todos estamos orando por su recuperación, queremos tener por más tiempo a esa Laura divertida, ocurrente y siempre pendiente de ayudar a quien lo necesita”, manifestó.

LAURA BOZZO.jpg

Laura Bozzo ha sido muy criticada por los filtros que usa en sus fotos y videos.

INSTAGRAM/laurabozzo_of

UNA OFERTA TENTADORA

Desde el ámbito teatral también hay mensajes de aliento. El productor Omar Suárez recordó que estuvo cerca de incorporar a la conductora al elenco de la obra Las leonas. Aunque las conversaciones no llegaron a concretarse porque a ella le surgió la oportunidad de participar en un reality show, el productor mantiene abierta la posibilidad de trabajar juntos.

“Creo que es una mujer muy talentosa, con un arrastre importante del público, la gente la quiere. Me parece que es inteligente, prudente y que conoce muy bien el negocio del espectáculo”, comentó a TVyNovelas.

Omar Suárez no ocultó sus deseos de que la presentadora se recupere y pueda retomar sus proyectos. “Por supuesto, siempre tendrá la puerta abierta. Dios nos dé la oportunidad. Sé que ahorita no está en un buen momento de salud, pero deseando que se recupere lo más pronto posible, tenemos la fe”, añadió al referirse a la posibilidad de volver a trabajar con ella.

El cariño también se hizo presente entre quienes compartieron experiencias televisivas con la llamada Señorita Laura.

Aleska Génesis, modelo y participante de La casa de los famosos de Telemundo, destacó que la conductora cuenta con personas que desean verla bien. “Laura tiene mucha gente que la quiere y todos estamos orando para que salga adelante de este mal momento”, expresó.

Quien también ha hablado con preocupación es Cristian Zuárez, expareja de Laura, con quien compartió una relación de muchos años. El cantante argentino recordó que en 2016 vivieron juntos otro episodio médico complicado, cuando ella tuvo que recibir atención por problemas intestinales.

“Me gustaría estar en estos momentos al lado de sus hijas, acompañándola, pero estoy al pendiente de una llamada. Si necesitan que esté ahí, estaré, y si no, desde acá, mandándole todas las oraciones”, expresó.

Laura Bozzo
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Luis-de-Alba.jpg
Famosos
Luis de Alba admite que su hijo era líder de una banda de ROBA COCHES y al salir de la cárcel pasó lo peor
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Horacio-Beamonte.jpg
Famosos
Reportan grave a Horacio Beamonte, lleva 15 días hospitalizado: “vivimos MOMENTOS CRÍTICOS”, dice su familia
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Melenie-Carmona.jpg
Famosos
Alicia Villarreal organiza lujoso BABY SHOWER a su hija Melenie; confirman boda, sexo y nombre del bebé
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Facundo.jpg
Famosos
Roban a Facundo en París: dos hombres LO DESPOJARON de sus pertenencias “y ahora estoy traumado”
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
suzanne-n-adela-micha.jpg
Famosos
Suzanne N, ex asistente de Adela Micha, la acusa de tráfico de influencias y de incurrir “en diversos delitos”
La que fuera íntima colaboradora de Adela, ahora la acusa de presunto tráfico de influencias para meterla a la cárcel.
Octubre 26, 2026
 · 
TVyNovelas
ovaciones-100-.jpg
Especiales
Julio César Chávez, Hugo Sánchez y más leyendas fueron reconocidas en evento centenario; Pepe Aguilar amenizó
El diario Ovaciones celebró sus 100 años con gala de reconocimientos a máximas leyendas.
Octubre 26, 2026
 · 
TVyNovelas
Alix-Bauer.jpg
Famosos
¿Por qué Alix de ‘Timbiriche’ guardó casi un año EL SECRETO de la muerte de su esposo?
Alix Bauer estuvo casada con Jack Derzavich por 30 años y hace 5 días fue su cumpleaños. Su hija le escribió un demoledor mensaje.
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mama-Tatiana.jpg
Famosos
Mamá de Tatiana revela que tuvo un HIJO EXTRATERRESTRE y cómo la abdujeron para que lo abrazara
Doña Diana Perla Chapa afirma que desde los 3 años tuvo contacto con seres de otro planeta y desde ese momento vivió un sinnúmero de experiencias alienígenas.
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez