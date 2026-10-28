Addis Tuñón ya no formará parte de ‘De Primera Mano’: así anunció que ABANDONA LA EMISIÓN tras 7 años

“Espero que Dios, el tiempo y mi trabajo me permitan volver aquí”.

El día de ayer por la mañana, Paola Rojas sorprendió al anunciar que su compañero Lalo Carrillo, encargado de la sección de espectáculos, abandona ‘De Pisa y Corre’. Luego apareció en ‘Sale el Sol’ para ‘pedir prestado’ a Mauricio Mancera mientras llega un presentador que ocupe su lugar.

Sin embargo, por la tarde se notificaba de otro movimiento al interior de ‘Imagen Televisión’: la salida de Addis Tuñón de ‘De Primera Mano’.

La conductora dio a conocer que el viernes 30 de octubre será su último día frente al programa para después emprender un nuevo proyecto profesional.

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Addis aseveró que la decisión fue tomada después de una conversación con los ejecutivos del canal.

“Dejo ‘De primera mano’. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”, declaró Tuñón.

Luego enfatizó en que necesita “perseguir nuevos sueños y concretar objetivos que tenía pendientes”, aunque no abundó en los pormenores.

Según dijo, el próximo viernes, su último día en ‘De Primera Mano’, dará más detalles de lo que hará en el futuro.

“Espero que Dios, el tiempo y mi trabajo me permitan volver aquí”, dijo Addis, dejando la puerta abierta a que su salida no sea definitiva.

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Finalmente, la conductora reflexionó sobre la importancia de perseguir sus metas personales:

“Estas razones por las que dejó ‘De primera mano’ también espero que sean bendición para mi familia, para mi carrera, y se vale soñar, se vale querer ser lo que uno desea, ir más allá”, concluyó.