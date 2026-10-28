Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Addis Tuñón ya no formará parte de ‘De Primera Mano’: así anunció que ABANDONA LA EMISIÓN tras 7 años

Addis estará en el programa hasta el viernes próximo.

Octubre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Addis-Tunon.jpg

Addis Tuñón sale de ‘De Primera Mano’ y el viernes es su último programa.

YouTube

“Espero que Dios, el tiempo y mi trabajo me permitan volver aquí”.

El día de ayer por la mañana, Paola Rojas sorprendió al anunciar que su compañero Lalo Carrillo, encargado de la sección de espectáculos, abandona ‘De Pisa y Corre’. Luego apareció en ‘Sale el Sol’ para ‘pedir prestado’ a Mauricio Mancera mientras llega un presentador que ocupe su lugar.

Sin embargo, por la tarde se notificaba de otro movimiento al interior de ‘Imagen Televisión’: la salida de Addis Tuñón de ‘De Primera Mano’.

La conductora dio a conocer que el viernes 30 de octubre será su último día frente al programa para después emprender un nuevo proyecto profesional.

TE RECOMENDAMOS: ¡Más cambios en Imagen TV! Lalo Carrillo se despide de Paola Rojas y ella da la bienvenida a Mauricio Mancera

Addis aseveró que la decisión fue tomada después de una conversación con los ejecutivos del canal.

“Dejo ‘De primera mano’. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”, declaró Tuñón.

Luego enfatizó en que necesita “perseguir nuevos sueños y concretar objetivos que tenía pendientes”, aunque no abundó en los pormenores.

Según dijo, el próximo viernes, su último día en ‘De Primera Mano’, dará más detalles de lo que hará en el futuro.

“Espero que Dios, el tiempo y mi trabajo me permitan volver aquí”, dijo Addis, dejando la puerta abierta a que su salida no sea definitiva.
Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche (2).jpg
Series y Cine
¿Qué se cuenta sobre Sasha, sus papás y Luis de Llano en el primer capítulo de “Timbiriche”, en ViX?
La bioserie “Timbiriche” comenzó con la narración de los primeros tres años de la banda
Octubre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
Primeros episodios de la serie Timbiriche ya desataron críticas y opiniones
Octubre 10, 2026
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Octubre 02, 2026
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
timbriche.jpg
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche.jpg
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Conductora de ‘De Primera Mano’ destapa que estuvo DR0G4DA UN AÑO y quiso su1c1dars3

Finalmente, la conductora reflexionó sobre la importancia de perseguir sus metas personales:

“Estas razones por las que dejó ‘De primera mano’ también espero que sean bendición para mi familia, para mi carrera, y se vale soñar, se vale querer ser lo que uno desea, ir más allá”, concluyó.

Addis Tuñón
 De Primera Mano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jesus-Ochoa.jpg
Famosos
Se desploma elevador del teatro y Jesús Ochoa TERMINÓ CAYENDO 10 pisos abajo; ¿cómo se encuentra?
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
joseangel-bichir---.jpg
Famosos
José Ángel Bichir está ENDEUDADO, su caída del tercer piso le dejó gastos que lo superan
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paolarojas-mauricio-lalo-.jpg
Famosos
¡Más cambios en Imagen TV! Lalo Carrillo se despide de Paola Rojas y ella da la bienvenida a Mauricio Mancera
Octubre 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Chavana.jpg
Famosos
Ernesto Chavana patea dron en pleno programa y lesiona EN EL ROSTRO a una de las ‘Chicas de Es Show’
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cuatro-motivos-para-comenzar-a-renovar-tu-hogar-con-ayuda-de-interceramic.png
Vida y Hogar
La señal que necesitabas: 4 motivos para comenzar a renovar tu hogar
Los hijos crecen, la rutina cambia y las ganas de disfrutar tu hogar siguen ahí. Con Interceramic, puedes encontrar cómo dar el primer paso.
Octubre 27, 2026
 · 
TVyNovelas
Ricky-Martin-Verastegui.jpg
Famosos
¿Por qué Ricky Martin también niega romance con Verástegui?; ya SALIÓ otro testigo A CONFIRMAR lo que dijo Aracely
‘La Chule’ fue quien destapó que el boricua “le bajó” a Eduardo y se lo contó a dos periodistas que dan ’santo y seña’ de lo que dijo Aracely esa noche en un concierto de Ricky.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Alba.jpg
Famosos
Luis de Alba admite que su hijo era líder de una banda de ROBA COCHES y al salir de la cárcel pasó lo peor
El comediante Luis de Alba contó algo inédito sobre su hijo, los delitos que cometió, el tiempo que estuvo preso y cómo enfrenta una delicada situación en la actualidad.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Horacio-Beamonte.jpg
Famosos
Reportan grave a Horacio Beamonte, lleva 15 días hospitalizado: “vivimos MOMENTOS CRÍTICOS”, dice su familia
Beamonte padece una enfermedad terminal y luego de recibir el diagnóstico solicitó la ortotanasia, mejor conocida como ‘muerte digna’.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez