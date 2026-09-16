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Antonella, la hija de Ivonne Montero, relata que vive en una casa embrujada y ha sentido PRESENCIAS

La menor de 13 años relató cómo vive diversos fenómenos paranormales con normalidad.

Septiembre 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Ivonne Montero cuenta que su casa está embrujada.

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“Lo más raro es que yo traía otro anillo en el otro dedo y en ese no sentí nada, pero en el que traía el Padre Nuestro sentí… hasta me tronó el dedo”.

Mientras Ivonne Montero vive el aislamiento de ‘La Granja VIP’, su hija Antonella no falta a las emisiones para externar su apoyo. Y fue en una charla con la prensa donde la menor de 13 años contó que vive cosas insólitas al lado de su madre: cosas paranormales.

A lo largo de su trayectoria la propia Ivonne ha manifestado que tiene cierta sensibilidad “para ese tipo de cosas”.

“Puedo ver cosas, puedo sentir cosas que van a suceder. Siento las cosas paranormales”, le manifestó Montero a ‘El Minuto que cambió mi destino’.

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Por ello, no parece extraño aunque sí espeluznante que su hija Antonella esté viviendo estas aterradoras experiencias sin miedo.

“Para mí ya es algo casi normal. Yo desde chiquita han pasado cosas. Para mí es normal”, le dijo al reportero Ernesto Buitrón.

Y así narró un evento que tampoco la desconcertó.

“Una vez me pasó, creo que ha sido la más reciente, fuimos a Coyoacán. Ya nos habían estado pasando cosas, y entonces mi mama estaba viendo unos anillos y yo dije ‘voy ver uno para esperarla y andar a la onda’. Empecé a ver y vi un anillo que traía el Padre Nuestro y entonces dije, ‘me lo quiero comprar’. Y (mi mamá) me dijo ‘ah sí, por supuesto’. Y me lo compré. Regresamos a la casa y se los juro de corazón, entro, aquí estaba el jardín y acá la entrada, doy el paso y siento como el anillo me lo jalan. Como si me lo intentaran quitar, pero como me quedaba apretado. Lo más raro es que yo traía otro anillo en el otro dedo y en ese no sentí nada, pero en el que traía el Padre Nuestro sentí… hasta me tronó el dedo”, desveló.

Al tiempo, el entrevistador le cuestionó a Antonella si no habían considerado mudarse de esa vivienda, a lo que respondió:

“Mi mamá puso la casa en renta y nos fuimos a un departamento que está cerca de la casa de mis abuelos. Ahí no nos pasó casi nada. En esa casa he pasado varios recuerdos bonitos, y me dijo ‘vamos a regresarnos’. Mi mamá ha pensado en venderla y yo le dije ‘no, ni se te ocurra’”.

Sin miedo a los espantos o las presencias, la chica asegura que “sí me afecta de pensar ‘me van a jalar los pies en la noche’”, aunque tampoco le pone tanta atención.

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Y sobre llevar a un padre para bendecir y limpiar, indicó: “fíjate que tenemos un amigo padre, pero se nos ha olvidado llevarlo a la casa”, concluyó.

Ivonne Montero Paranormal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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