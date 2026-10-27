José Ángel Bichir está ENDEUDADO, su caída del tercer piso le dejó gastos que lo superan

José Ángel Bichir afirma que está en verdaderos problemas económicos luego de la caída que sufrió cuando el pasado 13 de marzo se precipitó por el balcón de su departamento.

El hijo de Odiseo Bichir compartió que acumula deudas con familiares y amigos que le dieron la mano cuando sufrió diversas lesiones que requirieron hospitalización.

Luego de siete meses del accidente, el menor de los Bichir le contó a ‘Ventaneando’ que “estoy endeudado hasta las cachas, estoy en problemas económicos realmente”, indicó.

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Posteriormente, dijo que uno de los seres queridos a quienes les debe dinero es a su tío Demián, y además confesó que él no escatimó en recursos durante su recuperación. También manifestó que tiene deudas por una rifa que organizaron sus amigos para costear sus necesidades médicas.

“Tengo deudas con mis amigos, con los que apoyaron en esa rifa que hicieron, tengo deuda con familiares, con el mismo tío Demián que ha dicho que para la salud no escatimo en gastos”, compartió.

Bichir enfatizo en que no considera esos apoyos como regalos, sino como préstamos pendientes de saldar. Y Además, dijo que buscará replicar ese gesto con otras personas en situación de necesidad.

#EXCLUSIVA

José Ángel Bichir reaparece en la ofrenda de "Malinche" y nos confiesa que quedó endeudado tras los gastos de su caída desde un 3er piso 🏥💔. Anuncia que retoma su carrera para pagarle a quienes lo apoyaron 🎭👏.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/axcIQi3Cdp — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 26, 2026

“Yo siempre creo que se deben de pagar, yo lo tomo como préstamos y después buscar a quien necesita ayuda de tus amigos o de alguien lejano, extraño, y decir: ‘yo te ayudo ahora que yo puedo’”, afirmó Bichir.

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Por fortuna, José Ángel ya tiene propuestas laborales, mismas con las que podría tener un ingreso para poder saldar sus pendientes.