Se desploma elevador del teatro y Jesús Ochoa TERMINÓ CAYENDO 10 pisos abajo; ¿cómo se encuentra?

“Se cayó de un elevador como de 10 metros y no se rompió nada”.

Nada se supo de una terrible caída que sufrió Jesús Ochoa hasta que su compañero en el teatro, Luis de Alba, reveló el fuerte accidente que sufrió. Resulta que el musical ‘Perfume de Gardenia’ se presentó el viernes por la noche en Atizapán, Estado de México, en las actividades del Festival Internacional de las Artes.

El elenco daba función cuando Ochoa tuvo un percance arriba de un elevador.

De Alba manifestó que el elevador al que se subió Jesús, se desplomó y cayó 10 metros.

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“Se nos cayó Jesús Ochoa de un elevador… se cayó, no podía caminar. Se cayó de un elevador como de 10 metros y no se rompió nada, pero ájale, y todavía quería trabajar”, expresó el actor.

Al tiempo, de Alba agregó que “le dije, ‘no, estás loco’. Ahorita está en el hospital”.

Trascendió que Jesús Ochoa no podía caminar del golpe tan fuerte que recibió y aunque aparentemente no tuvo ninguna fractura, tuvo que ser trasladado a un nosocomio.

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Hasta el momento, ni la puesta teatral ni el propio Jesús han confirmado ni actualizado el estado de salud del histrión.