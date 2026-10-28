Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Yuri revela que la quisieron v10l4r en dos ocasiones; la primera ocurrió cuando TENÍA 5 AÑOS

La cantante Yuri denunció públicamente el abus0 del que fue víctima cuando era niña y quien fue su atacante.

Octubre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg

La cantante Yuri denunció que fue víctima de abuso cuando era una niña.

YouTube/Instagram

“Mi papá casi lo mata. A mi papá casi le da un coma diabético, y (al señor) se lo llevaron a la cárcel”.

Yuri fue invitada a la charla ‘El arte de hacer justicia cuando la música le da voz a las mujeres’ y ahí le informaron que sus canciones ‘Detrás de mi ventana’ y ‘Tiempos mejores’ fueron elegidas como ejemplos de superación.

Al tiempo, la intérprete aprovechó que se encontraba en el Auditorio del Tribunal de Justicia y levantó la voz para denunciar el abuso del que fue víctima.

“Cuando yo tenía 5 años, me quisieron violar dos veces”, reveló Yuri, acompañada de la presidenta del tribunal de Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: Regina Blandón fue víctima de abuso infantil: “Tenía 6 años… y nadie lo sabía”

“Recuerdo que mis papás siempre decían: ‘Que no te toquen ahí, eso es tuyo, y gracias a eso, cuando un tipo que me quiso violar en el consultorio de mi padre que era médico, yo fui y le dije: ‘Ese señor que está ahí, me agarró ahí (indicó su parte íntima). Y mi papá casi lo mata”.

La cantante jarocha también habló del largo proceso que atravesó para poder adoptar a su hija Camila y de cómo el abuso a los menores es un tema sigue ocurriendo y elevando sus cifras.

“Sí, es de hoy y de hace mucho tiempo, pero nadie quería hablar de eso”, afirmó, “por eso ahora es importante que las mujeres hablen: ‘Me tocaron, me hicieron, me violaron, y voy a que me defiendan’”.

Luego abundó sobre el hombre que la tocó cuando era niña y precisó que era un paciente adulto que acudía recurrentemente con su padre.

“Qué importante es que los padres te crean y sobre todo que te instruyan… Si te tocan aquí, nadie te puede tocar aquí. Nadie te puede tocar tus pechos, nadie te puede tocar tus partes sexuales. Eso es importante que los padres hablen eso con las hijas”.

Advirtió que el apoyo que recibió de su papá al escucharla decir que la habían tocado, fue inmediato, recordó.

“Mi papá casi lo mata. A mi papá casi le da un coma diabético, y (al señor) se lo llevaron a la cárcel”, comentó ante los medios de comunicación.

Los secretos mejor guardados de "¿Quién es la Máscara?”

Todo sobre la temporada 2026 del reality show de TelevisaUnivision

quien es la mascara estreno.jpg
Famosos
Un ícono de la televisión estaba detrás de Gárgola, el primer revelado de "¿Quién es la Máscara?”
El reality show de TelevisaUnivision tuvo dos combates emocionantes
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
TelevisaUnivision competirá sin Carlos Rivera en contra de La Granja VIP; ¿quien suple al cantante?
Septiembre 03, 2026
Famosos
‘Don Francisco’ estuvo al aire 53 años ININTERRUMPIDOS en la TV y a sus 85 vuelve junto a ‘¿Quién es la máscara?’
Mayo 13, 2026
Famosos
René Casados le ocultó a su esposa que él era La Gárgola en "¿Quién es la Máscara?” Así reaccionó al saberlo
Octubre 17, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: Manelyk González narra entre lágrimas que sufrió 4bus0 s3xu4l CUANDO ERA NIÑA: “me sentía sucia”

Finalmente, Yuri dijo que sus experiencias serán contadas en un documental sobre su vida que será estrenado el próximo año.

“Todavía no hay fecha, pero es el año que viene. Obviamente, hay cosas fuertes que voy a compartir”, adelantó.

Yuri abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
paolarojas-mauricio-lalo-.jpg
Famosos
¡Más cambios en Imagen TV! Lalo Carrillo se despide de Paola Rojas y ella da la bienvenida a Mauricio Mancera
Octubre 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Chavana.jpg
Famosos
Ernesto Chavana patea dron en pleno programa y lesiona EN EL ROSTRO a una de las ‘Chicas de Es Show’
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ricky-Martin-Verastegui.jpg
Famosos
¿Por qué Ricky Martin también niega romance con Verástegui?; ya SALIÓ otro testigo A CONFIRMAR lo que dijo Aracely
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Alba.jpg
Famosos
Luis de Alba admite que su hijo era líder de una banda de ROBA COCHES y al salir de la cárcel pasó lo peor
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Horacio-Beamonte.jpg
Famosos
Reportan grave a Horacio Beamonte, lleva 15 días hospitalizado: “vivimos MOMENTOS CRÍTICOS”, dice su familia
Beamonte padece una enfermedad terminal y luego de recibir el diagnóstico solicitó la ortotanasia, mejor conocida como ‘muerte digna’.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Melenie-Carmona.jpg
Famosos
Alicia Villarreal organiza lujoso BABY SHOWER a su hija Melenie; confirman boda, sexo y nombre del bebé
Melenie fue ampliamente consentida por sus familiares, amigas y por la familia de su prometido.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Facundo.jpg
Famosos
Roban a Facundo en París: dos hombres LO DESPOJARON de sus pertenencias “y ahora estoy traumado”
Facundo reveló el modus operandi de los delincuentes que le quitaron sus bienes en Europa.
Octubre 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
suzanne-n-adela-micha.jpg
Famosos
Suzanne N, ex asistente de Adela Micha, la acusa de tráfico de influencias y de incurrir “en diversos delitos”
La que fuera íntima colaboradora de Adela, ahora la acusa de presunto tráfico de influencias para meterla a la cárcel.
Octubre 26, 2026
 · 
TVyNovelas