Yuri revela que la quisieron v10l4r en dos ocasiones; la primera ocurrió cuando TENÍA 5 AÑOS

“Mi papá casi lo mata. A mi papá casi le da un coma diabético, y (al señor) se lo llevaron a la cárcel”.

Yuri fue invitada a la charla ‘El arte de hacer justicia cuando la música le da voz a las mujeres’ y ahí le informaron que sus canciones ‘Detrás de mi ventana’ y ‘Tiempos mejores’ fueron elegidas como ejemplos de superación.

Al tiempo, la intérprete aprovechó que se encontraba en el Auditorio del Tribunal de Justicia y levantó la voz para denunciar el abuso del que fue víctima.

“Cuando yo tenía 5 años, me quisieron violar dos veces”, reveló Yuri, acompañada de la presidenta del tribunal de Nuevo León.

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“Recuerdo que mis papás siempre decían: ‘Que no te toquen ahí, eso es tuyo, y gracias a eso, cuando un tipo que me quiso violar en el consultorio de mi padre que era médico, yo fui y le dije: ‘Ese señor que está ahí, me agarró ahí (indicó su parte íntima). Y mi papá casi lo mata”.

La cantante jarocha también habló del largo proceso que atravesó para poder adoptar a su hija Camila y de cómo el abuso a los menores es un tema sigue ocurriendo y elevando sus cifras.

“Sí, es de hoy y de hace mucho tiempo, pero nadie quería hablar de eso”, afirmó, “por eso ahora es importante que las mujeres hablen: ‘Me tocaron, me hicieron, me violaron, y voy a que me defiendan’”.

Luego abundó sobre el hombre que la tocó cuando era niña y precisó que era un paciente adulto que acudía recurrentemente con su padre.

“Qué importante es que los padres te crean y sobre todo que te instruyan… Si te tocan aquí, nadie te puede tocar aquí. Nadie te puede tocar tus pechos, nadie te puede tocar tus partes sexuales. Eso es importante que los padres hablen eso con las hijas”.

Advirtió que el apoyo que recibió de su papá al escucharla decir que la habían tocado, fue inmediato, recordó.

“Mi papá casi lo mata. A mi papá casi le da un coma diabético, y (al señor) se lo llevaron a la cárcel”, comentó ante los medios de comunicación.

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Finalmente, Yuri dijo que sus experiencias serán contadas en un documental sobre su vida que será estrenado el próximo año.

“Todavía no hay fecha, pero es el año que viene. Obviamente, hay cosas fuertes que voy a compartir”, adelantó.