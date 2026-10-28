Hija de Chavana lo defiende y mientras él jura que se hace responsable… ¡SIGUE HUMILLANDO a las edecanes!

“Nunca se hizo con una mala intención de dañar a alguien y también debo decir que Isabella aceptó mis disculpas hasta este momento”.

Luego de que se volviera tendencia el video en el que el presentador regio Ernesto Chavana patea un dron en plena emisión de ‘Es Show’ y golpea brutalmente a una de las modelos del programa, salió de nuevo a pedir disculpas.

Chavana tomó las cámaras de nuevo para asegurar que deslinda a la producción y a ‘Multimedios’ y que se hace cargo de las consecuencias de sus actos.

“Aquí estoy dando la cara, no me escondo y estoy consciente del error que cometí el día de ayer al patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa. Ofrecí disculpas a Isabella al aire y yo me hice responsable totalmente del acontecimiento. Deslindé por completo al canal, a la producción y yo lo dije públicamente ‘me hago responsable porque este es un acto en el que yo si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”, afirmó el líder del programa.

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Paco Stanley era un machista, bully, acosador, drogadicto, mujeriego, lo que quieran, pero jamás hizo este tipo de pendejadas pic.twitter.com/OupZt15gaz — víctima de un Dios frágil temperamental (@_el_baaadillo) October 27, 2026

Luego agregó en su mensaje que “lo primero que me preocupó fue el estado de salud de mi compañera que recibió el impacto de este dron en su rostro. Por fortuna no pasó a mayores y doy gracias a Dios de que no pasó absolutamente nada”.

El comunicador aseveró que lo ocurrido le sirve de experiencia y que en los casi 25 años que lleva la emisión no le había tocado ser responsable de un accidente.

“Nunca me había tocado a mí provocar algo como lo de anoche, pero aquí estoy haciéndome responsable de todo. No hay ningún otro culpable más que yo. Fue un error que cometí al haber pateado un dron. Nunca se hizo con una mala intención de dañar a alguien y también debo decir que Isabella aceptó mis disculpas hasta este momento”.

Finalmente, Ernesto dijo que ya no puede mencionar el tema y que sus jefes lo citaron, por lo que entablará una reunión y sabrá si los hechos escalan y tienen más repercusiones, incluido un regaño o castigo.

En tanto, fue la hija de Chavana, María Fernanda, quien salió al quite a defender a su padre, destacando que en medio de la polémica le extiende su mano y que no está solo, que juntos saldrán adelante.

“Pa, tú siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas, y ahora me toca a mí estar contigo. Sé que no es fácil ver tantas críticas y comentarios, pero quiero que sepas que no estás solo. Antes que cualquier cosa, eres mi papá y te amo. No tienes que cargar con todo tú solo, aquí estoy para ti, así como tú siempre has estado para mí. Te amo mucho y vamos a salir adelante juntos”, escribió María Fernanda.

Sin embargo, y aparentemente arrepentido, Chavana sigue con las dinámicas en su programa y en un fragmento posterior al incidente se observa como las edecanes son humilladas mientras están en el suelo bailando.

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Pero usuarios en redes sociales no perdonaron la ‘doble moral’ del presentador y se lo hicieron saber.

“Jajajaajjaja tu papá es un misógino”, “ojalá que la chava lo demande y caiga todo el peso de la ley sobre de él”, “perdóname que lo diga pero golpeó a una mujer y después puso cara de fingir que no paso nada” y “ojalá no te lo hagan a ti en algún momento y te sientas tan tranquila como ahorita”, fueron algunos comentarios que aparecieron contra la hija del conductor.